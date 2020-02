La Policía halla pruebas de que el BBVA encargó a Villarejo espiar a jueces

El BBVA encargó supuestamente al comisario José Manuel Villarejo espiar a jueces, según se desprende de la documentación incorporada a la pieza separada número 9 del sumario que instruye la Audiencia Nacional sobre las actividades del policía jubilado, en la que se investiga la relación de este con la entidad financiera.

Entre esa documentación, a parte de la cual ha tenido acceso EL PAÍS, aparece un informe que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía remitió al juez Manuel García-Castellón en enero de 2019 en el que daba cuenta del hallazgo de un correo electrónico intercambiado en noviembre de 2013 entre el socio del policía, el abogado Rafael Redondo, y el entonces jefe de seguridad de la entidad financiera, Julio Corrochano, que había ocupado altas responsabilidades operativas en la Policía.

En el correo electrónico se habla de las pesquisas que iba a realizar el comisario sobre un encuentro organizado por Ausbanc, la asociación de consumidores encabezada por Luis Pineda, en donde iban a participar magistrados. El BBVA había encargado a Villarejo investigar a Pineda, al que acusaba de chantajearle.

En el asunto del mensaje intercambiado entre Redondo y Corrochano -ambos imputados en la causa-, figura una referencia al IX Foro de la Justicia de Madrid, que aquel año celebró Ausbanc. Villarejo elaboró varios informes sobre este encuentro, en los que detallaba los jueces que habían acudido e incluía fotos del mismo tomadas de modo clandestino. El informe policial explica que se encontraron varias copias de este correo electrónico en los equipos informáticos intervenidos durante el registro de 2017 en el que fueron detenidos Villarejo y el propio Redondo en la vivienda de este último en la localidad madrileña de Galapagar. El mensaje electrónico fue hallado en los que judicialmente han pasado a llamarse "indicios GT20, GT26 y GT28".

El mensaje está fechado el 25 de noviembre de 2013, tres días antes de que tuvieran lugar las jornadas organizadas aquel año por Ausbanc sobre la justicia. En estas participaron, entre otros, los entonces magistrados de la Audiencia Nacional Ángel Juanes (que era el presidente de este órgano judicial), Javier Gómez Bermúdez y José Ricardo de Prada.

De aquel foro, que duró dos días, Villarejo elaboró un informe de cinco folios en el que, además de detallar quiénes habían asistido, incluía comentarios sobre la relación que mostraban los jueces con Pineda. "Gómez Bermúdez le da dos besos a Teresa Cuadrado [mujer del presidente de Ausbanc], que está moderando la mesa de ponentes de la jornada. Cuando se sienta, cruza mirada con Pineda y se intercambian gestos amigables", recoge el documento como un hecho reseñable que ocurre a las 10.25 del segundo día de las jornadas.

Más adelante destaca que "Pineda también habla con el juez José Ricardo de Prada". Concluye con dos preguntas: "¿Pineda se está trabajando a los jueces de la AN [Audiencia Nacional] sala [de lo] penal para el tema Manos Limpias [en referencia al pseudosindicato de Miguel Bernard]? ¿Derecho al olvido?"

El informe también detalla que Pineda se encuentra con Luis del Rivero, entonces presidente de Sacyr, y que después come con varios de los ponentes en un salón privado del hotel en el que se celebran las jornadas, entre ellos el juez Ángel Juanes. "Acceso a imágenes imposible pese a haberlo intentado. Se trata de un salón pequeño, con una mesa habilitada para 16 comensales", detalla el informe sobre el intento de fotografiar a los asistentes. No obstante, el informe de Villarejo incluye 63 fotografías de calidad mediocre de diferentes momentos de las jornadas tomadas aparentemente de manera discreta para no ser descubierto. Una de las imágenes muestra, incluso, la bolsa que Ausbanc entregaba a los asistentes con un obsequio. El informe incorporaba también cuatro audios grabados durante las ponencias.

El informe sobre el foro al que hace referencia el correo electrónico intervenido por la Policía forma parte del encargo presuntamente realizado por el BBVA al comisario Villarejo dentro de lo que bautizaron como Proyecto Pin, en referencia a Pineda, con el que la entidad supuestamente intentaba desacreditar al presidente de Ausbanc.

La defensa de Pineda, al que la semana pasada la Audiencia Nacional comenzó a juzgar por el presunto chantaje a varias entidades financieras, entre ellas el BBVA, ha pedido este martes la suspensión de la vista para analizar la documentación que obra en el sumario del caso Villarejo y cuyo secreto se ha levantado ahora. Los abogados de Pineda aseguran que la denuncian anónima que dio inicio a la Operación Nelson que ha desembocado en el juicio contra este y el dirigente del pseudosindicato Manos Limpias, Miguel Bernard, fue realizada, precisamente, por Villarejo con los informes que elaboró para la entidad que presidía entonces Francisco González.

En este Proyecto Pin figuran otros documentos en los que Villarejo recopiló datos de jueces supuestamente por encargo del BBVA. Así, figura un listado en los que se clasifica a 172 magistrados en tres categorías. Una corresponde a los que acudían a las conferencias remuneradas de Ausbanc. Una segunda, a los que de alguna manera habían intervenido en las demandas que la organización de Pineda había presentado contra bancos. Y una tercera que detallaba quiénes habían fallado a favor de esta. En total, en la documentación se recoge la identidad de 172 magistrados, como en su día adelantó eldiario.es. También figura una carpeta titulada "mafia judicial".