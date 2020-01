Los funcionarios ganarán más de tres puntos de poder adquisitivo en tres años

Los trabajadores públicos disfrutaron en 2019 de una ganancia significativa de poder adquisitivo. Casi dos puntos de avance por la debilidad de los precios y el incremento de salarios. También en 2020 la tendrán si se cumple la previsión de inflación media, un 0,9%, tras el incremento de sueldos del 2% que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. Al final, durante los tres años de vigencia del pacto que los sindicatos y el Gobierno del PP alcanzaron en 2018, los funcionarios recuperarán más de tres puntos de poder de compra.

El Consejo de Ministros ha zanjado otra de las asignaturas pendientes del anterior Gobierno en funciones: la subida del 2% del sueldo de los funcionarios. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se había comprometido a hacerlo nada más fuera investido, y lo ha hecho a la tercera reunión del nuevo Ejecutivo, como destacó la recién nombrada ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.

La evolución del poder adquisitivo de los funcionarios Salarios, en % IPC medio, en % Pérdida o ganancia del poder adquisitivo 3,2 2,4 2,5 1,8 1,95 2,0 2,0 1,4 1,0 1,7 0 1,0 0,9 0,7 0,0 –0,2 –0,2 –0,5 –5,0 2010 11 12 (1) 13 14 15 16 17 18 19 (2) 20 (3) (1) Suspensión de la paga extra de diciembre, una cantidad que ronda el 7%. (2) En negociación fondos adicionales. (3) 2020 prevision de inflación Fuente: Ministerio de Política Territorial y Función Pública, sindicatos, INE y elaboración propia EL PAÍS La evolución del poder adquisitivo de los funcionarios Salarios, en % IPC medio, en % Pérdida o ganancia del poder adquisitivo 3,2 2,4 2,5 1,8 1,95 2,0 2,0 1,4 1,0 1,7 0 1,0 0,9 0,7 0,0 –0,2 –0,2 –0,5 –5,0 2010 11 12 (1) 13 14 15 16 17 18 19 (2) 20 (3) (1) Suspensión de la paga extra de diciembre, una cantidad que ronda el 7%. (2) En negociación fondos adicionales. (3) 2020 prevision de inflación Fuente: Ministerio de Política Territorial y Función Pública, sindicatos, INE y elaboración propia EL PAÍS La evolución del poder adquisitivo de los funcionarios Salarios, en % IPC medio, en % Pérdida o ganancia del poder adquisitivo 3,2 2,4 2,5 1,95 2,0 1,8 1,4 2,0 1,0 0,9 1,7 0 1,0 0,7 0,0 –0,2 –0,2 –0,5 –5,0 2010 11 12 (1) 13 14 15 16 17 18 19 (2) 20 (3) (1) Suspensión de la paga extra de diciembre, una cantidad que ronda el 7%. (2) En negociación fondos adicionales. (3) 2020 prevision de inflación Fuente: Ministerio de Política Territorial y Función Pública, sindicatos, INE y elaboración propia EL PAÍS

El decreto ley, que la ministra explicó que debía hacerse como en 2019 porque todavía no hay unos presupuestos aprobados para este año, supondrá un coste adicional para las arcas del estado de 3.212 millones de euros. Según los números que facilitó Darias en la rueda de prensa, la medida beneficiará a más de 2,5 millones de trabajadores públicos. Los sindicatos calculan que la cifra puede llegar a más de tres millones.

La discrepancia en el dato procede, probablemente, de la diferente fuente estadística. Si se toman las estadísticas de personal del registro central de la Administración, las plantillas son más bajas porque no se cuenta a los trabajadores temporales que no llegan a un tiempo mínimo. La cifra crece en cambio si se toman los números de la encuesta de población activa.

La subida del 2% es un paso inicial. El incremento puede ser mayor porque hay un 0,3% más llamado de “fondos adicionales”, y que cada Administración negocia cómo se aplica. Más difícil será que se añada la variable dependiente de la marcha del PIB, porque solo se aprobará si la economía española crece este año por encima del 2% y, a la vista de las previsiones económicas, no parece que vaya a alcanzarse ese listón.

Con este escenario provisional, puede concluirse que los trabajadores públicos ganarán poder adquisitivo en 2020 por tercer año consecutivo. Ya lo habían hecho entre 2014 y 2016, pero entonces se debió a la debilidad de los precios (que cayeron en los tres ejercicios) y no a subidas de sueldos. Ahora, en cambio, hay una combinación de ambas cosas.

Las subidas pactadas en 2018 han permitido que el primer año del pacto el incremento fuera del 1,95%; el segundo, el 2,5% (a falta de aplicar el 0,25% de fondos adicionales), y un 2% este año. Frente a estos aumentos, los precios, aunque más vigorosos que hace años, no han subido tanto: un 1,7% en 2018, un 0,7% en 2019 y un 0,9% previsto para 2020 por Funcas. Estas últimas cifras responden a la inflación media del año y no a la anual de diciembre de un ejercicio. ¿Por qué? Los economistas suelen apuntar que a la hora de medir la evolución del poder adquisitivo es mejor tomar los datos medios, ya que los beneficiarios de los incrementos reciben el sueldo y gastan a lo largo de todo el año y no solo en un mes concreto.

Expuesto esto, se observa que el avance del poder de compra sería de 3,3 puntos durante el trienio. Esto compensaría, en parte, el retroceso de los años más duros de la crisis, en los que se consolidó una pérdida de 14 puntos (en 2010 llegaron a recortarse los salarios un 5% y después las remuneraciones estuvieron congeladas hasta 2016), que llegó a más de un 20% con la suspensión de la paga extra de diciembre en 2012. No obstante, los trabajadores públicos de casi todas las administraciones ya han recuperado esa extra suspendida.

Los tres sindicatos de la función pública (CC OO, CSIF y UGT) han aprovechado para reivindicar su papel. Recordaron, una vez confirmada la decisión del Gobierno, que la subida llega por el cumplimiento del pacto salarial alcanzado en marzo de 2018 con el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. “Era lo que cabía esperar”, enfatizó el responsable de UGT, Julio Lacuerda. La central de funcionarios, CSIF, recordó la carta que le había remitido el Gobierno garantizando la medida “a la mayor brevedad”. Y, por su parte, CC OO señaló que la central “se movilizó desde mucho antes de la constitución del nuevo Ejecutivo para que esta subida salarial fuera garantizada y ejecutada de forma inmediata”.