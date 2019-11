Continental anuncia un recorte de 5.040 empleos y deja en el aire el futuro de la planta de Rubí

La multinacional alemana Continental ha dejado en el aire el futuro de la planta que tiene en Rubí (Barcelona), que emplea a 760 personas, al comunicar que se replantea sus planes industriales para esta fábrica. Este miércoles, la empresa aseguró a través de un comunicado que acaba de aprobar una nueva estrategia para mejorar su competitividad a largo plazo que apuesta por la movilidad eléctrica y que requiere "ajustes" en producción en varias plantas distribuidas por diferentes puntos del mundo. En concreto, el grupo anunció un recorte de 5.040 empleos en las plantas de Virginia (Estados Unidos), Roding, Limbach-Oberfrohna y Babenhausen (Alemania) y Pisa (Italia).

Un directivo de la multinacional se desplazó este miércoles a Cataluña para comunicar al comité de empresa y a la plantilla que la fábrica está en proceso de "reindustrialización", según ha explicado el secretario general de la federación de industria de CC OO en el Vallès Occidental, Josep Rueda. A partir de las explicaciones de ese directivo, los sindicatos de esta planta deducen que Continental se da seis meses para venderla a un tercero, al no considerarla estratégica. Rueda ha precisado que, a pesar de que se le preguntó en muchas ocasiones qué sucedería si Continental no encontraba comprador para la planta, este directivo no aclaró si la multinacional acabaría cerrando la factoría. En el caso de Rubí, se ha dado luz verde a iniciar conversaciones "lo antes posible" con el comité de empresa acerca de las "posibilidades de futuro" de la planta, que fabrica básicamente pantallas y controles analógicos para la industria de la automoción.

El representante de CC OO de Cataluña admite que los cuadros eléctricos que produce la planta son un negocio que irá a la baja con la expansión del coche eléctrico, pero por este motivo el sindicato exige a Continental que "haga las inversiones necesarias para garantizar la viabilidad de la fábrica", ha explicado en un comunicado. Este sindicato reivindica que la de Rubí es una planta "solvente y competitiva", y pide inversiones para producir "componentes para vehículos eléctricos".

El anuncio de Continental agrava la situación de la industria catalana, puesto que este miércoles mismo Huayi Compressor comunicó un ERE para 164 empleados que se suma a los planteados por TE Connectivity, que acabó con 94 despidos, o Prysmian, con 487 despidos, entre otros.

Además, la automovilística Seat mantendrá paradas todas las líneas de montaje de su planta de Martorell (Barcelona) hasta el próximo lunes ante la imposibilidad de encontrar una alternativa a corto plazo a la falta de suministros provocada por el incendio de la fábrica de un proveedor. El fuego que afectó en la madrugada del pasado martes a la empresa Faurecia, situada en Abrera (Barcelona), ha dejado a Seat, su principal cliente, sin salpicaderos, lo que ya obligó a la marca dirigida por Luca de Meoa paralizar la producción en los turnos de tarde y noche de ayer, y el de esta mañana. Además, Luca de Meo rompió la semana pasada habitual silencio sobre los conflictos políticos y afirmó en una conferencia en Madrid que las manifestaciones y los bloqueos de carreteras en Cataluluña "no ayudan a los diferentes inversores a facilitar la idea de que hay que apostar" por esta región.