“Yo soy la mayor víctima del hundimiento de la acción de Dia”

Mijaíl Fridman asegura que la investigación contra él por la quiebra de la compañía tecnológica española Zed le hace sentirse como Josef K., el protagonista de El proceso de Kafka, que fue detenido “sin haber hecho nada malo”. Según su versión, el fundador de Zed, Javier Pérez Dolset, “ha falseado muchas cosas, correos, mensajes, memorias” con el fin de “manipular a la opinión pública, utilizando todos los prejuicios sobre los rusos” y, de ese modo, “esquivar sus responsabilidades y confundir a la opinión pública, y lo que es más grave, al sistema judicial español, para encontrar un culpable”.

“En toda mi vida no he visto a Javier Pérez Dolset más que un par de veces en eventos sociales porque era socio de un amigo mío, pero nunca hablé con él sobre negocios. Nunca ha estado en mi oficina ni en mi casa”, asegura.

El fiscal José Grinda le acusa de liderar una trama para hundir Zed y comprarla a bajo precio. “No conocía la existencia de esta empresa. La escala de la operación, de la compañía, era insignificante, carecía de cualquier atractivo como para mostrar interés. Este hombre intentó vender la compañía a Letterone, envió un par de cartas en las que proponía la venta. Fue iniciativa suya. Después de analizar sus finanzas, la conclusión era muy clara, no teníamos ningún interés”.

“Me extraña que alguien tome en serio a esta persona. Toda la situación es kafkiana”, señala. “Respeto al sistema español, he venido aquí pese a todo tipo de comentarios poco amistosos, porque no creo que haya nada que ocultar. He sido todo lo transparente que he podido para desmontar esas acusaciones para las que no hay base, ni lógica ni pruebas”, añade.