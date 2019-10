El sueldo como zanahoria para lograr igualdad

El equilibrio de género no se logra con una medida aislada. Aunque afecte al bolsillo de los dirigentes. La formación para evitar los sesgos inconscientes que todos tenemos es un apoyo en la carrera por la igualdad. Sergio Jiménez, fundador y consejero delegado de Aiwin, lo ha comprobado. Aiwin desarrolla módulos de formación a través de videojuegos para empresas. Uno de ellos es She, donde el usuario es el protagonista. El juego interactivo permite identificar hasta 200 sesgos inconscientes a los que se enfrenta el cerebro a diario y generar una mirada nueva que perdure en el recuerdo. En un itinerario por capítulos de entre tres y seis minutos que hay que superar para pasar al siguiente, se van sumando puntos en función de las decisiones del jugador; cuanto menos sesgadas sean, más puntuación. En total dura unos 50 minutos y el final no deja indiferente, presume Jiménez.

Su precio de salida oscila entre 15.000 y 20.000 euros y está pensado para compañías con hasta 5.000 usuarios. Ferrovial es una de las que usa esta formación ya.