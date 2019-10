La preocupación sobre los efectos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea tiene también en vilo a Japón. Tanto que el Gobierno de Tokio ya han abierto conversaciones preliminares --legalmente Londres no puede iniciar ninguna negociación comercial hasta que se materialice el Brexit-- con las autoridades británicas, "incluso a nivel técnico", admiten fuentes gubernamentales, para un futuro acuerdo comercial entre los dos países. "No podemos prejuzgar el futuro de las negociaciones pero no cabe duda de que la base de esa negociación será el acuerdo de libre comercio entre la UE y Japón", subrayan esas mismas fuentes. Por lo que pueda pasar ante la creciente incertidumbre, empresas como Toyota, Nissan u Honda ya han empezado a trasladar la mayor parte de sus cadenas de montaje fuera del Reino Unido, así como las empresas dedicadas al sector de la maquinaria industrial.