Avinyonet del Penedès: el misterio del pueblo que se hizo rico de golpe

Avinyonet del Penedès, municipio del Alt Penedès, ayer. Josep Lluis Sellart

“Todo el mundo imagina que es por él, pero quizás le ha tocado a algún otro la lotería y no nos hemos enterado”, afirma serio Josep Guilera desde detrás de la verja que limita la entrada de su casa, justo en la carretera que cruza Avinyonet de Penedès, que se ha ganado el título de segundo pueblo más rico de España, según la Agencia Tributaria. Guilera se refiere a Mauricio Botton, la 45 fortuna de España, según Forbes. Su patrimonio procede de las herencias de su familia. Su abuelo, Isaac Carasso, fundó un negocio de yogures llamado Danone, hoy propiedad de la multinacional francesa del mismo nombre. En los últimos años Danone ha hecho esfuerzos para controlar cerca del 100% de las acciones de su filial española. Los Botton se deshicieron de su participación en 2015, según publicó hace tres años el diario Expansión.

La presencia de Mauricio Botton en el municipio es la única explicación que encuentran los vecinos de este pequeño pueblo barcelonés para que se haya convertido en el segundo más rico. La renta bruta media asciende a 57.843 euros, según Hacienda, más del doble que un año antes. En un municipio con unos 800 declarantes del impuesto de la renta (sobre 1.600 habitantes), es como si se hubieran hecho ricos de golpe. “Ya ves cómo vamos vestidos, por nosotros no será”, bromea un hombre en la mercería del pueblo.

Unas madres que atienden a sus hijos en un parque infantil en el centro de Avinyó Nou, uno de los centros urbanos que forman parte de Avinyonet, también señalan a Botton. Y un ciclista que pedalea cerca de la casa del empresario sonríe casi sin bajarse de la bici y dice: “Ya me dirás quién es sino él”. Y la misma sospecha albergan unos 160 vecinos que comparten un grupo de WhatsApp en el municipio. A través de esta red social un vecino compartió la noticia sobre el ranking de ingresos por municipios difundidos este martes por la Agencia Tributaria.

El alcalde del municipio, César Herráiz, (Junts per Catalunya) se niega a aportar mucha información, pero avisa de que no se trata de ninguna compraventa de empresa. “Es un cambio patrimonial, y no puedo decir nada más”, zanja antes de iniciar el pleno municipal.

El origen de las dudas se sitúa en un cartel a la entrada del municipio: Parxet. Es una marca local de cava que el año pasado fue adquirida por el fondo Carlyle para integrarlo en Codorníu, el segundo mayor productor de cava de España, que también fue comprado por el fondo. A su vez, el que fuera propietario de Parxet, Ramon Raventós Basagoiti (que también era accionista de Codorníu) pasó a ser el director general del grupo.

Avinyonet es un municipio clásico del Penedès. Gran parte de su población vive de la agricultura y las explotaciones vitivinícolas. Algunos trabajan en factorías cercanas. La mayoría de fincas que se reparten por las siete poblaciones que lo integran las ocupan viñedos. El cava es el gran protagonista de la comarca. Una espesa columna de humo blanco que genera una fábrica donde se produce alcohol para el espumoso delata la importancia del cava.

Pero en el municipio también hay plantaciones de melocotoneros. Y una gran finca de olivares, señalada por muchos vecinos porque es propiedad de Mauricio Botton. Esa gran parcela de tierra pertenece a la finca La Gramanosa, que también es su marca comercial. “Los campos de olivos están actualmente produciendo uno de los aceites de oliva virgen extra más reconocidos del mundo”, afirma su web.

A las puertas de una imponente hacienda blanca que preside la finca, una asistenta explica que no es posible hablar con Mauricio Botton porque está de viaje.

Una mujer señala a Botton como causante de que años atrás Avinyonet se colara en el listado de los 20 municipios más ricos de España. Entonces, explicaba, estaban contentos de superar a Sant Sadurní d'Anoia, el municipio de Freixenet y Codorníu, la capital del cava. “Somos más importantes”, decía. En ningún caso hablaba de ser más ricos.