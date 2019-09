El chollo de meter en casa a un estudiante

"Es un mito", dice David Caraballo, de Alquiler Seguro. Se refiere a las fiestas sin control de los estudiantes. Aunque tienen fama de ruidosos y de destrozar las viviendas, lo cierto es que en la mayoría de los casos esto no sucede. "Tienen claro el coste que supone estudiar fuera de su casa para sus padres. Mi experiencia es bastante buena, son responsables, estudian y cumplen con todas sus obligaciones", dice Miguel Navarro, gerente de Look & Find. Y en caso de problemas, "basta con una llamada a todos los padres para que la situación se reconduzca", añade. Aun así, el casero puede protegerse con un seguro específico de actos vandálicos o añadir esta cobertura en el multirriesgo del hogar. De no tener ese paraguas, los estudiantes son los primeros responsables, como titulares del contrato. Y como subsidiarios los padres, que son fiadores solidarios.