El BBVA admite ante la CNMV riesgo de “multas y daños” por Villarejo

El BBVA reconoce su exposición a “multas y daños o perjuicios a la reputación” a raíz de la imputación en el caso Villarejo en un suplemento informativo incorporado ahora a un folleto de emisión de valores de renta fija remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La entidad ya reconoció riesgos ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, la SEC, y ahora lo incorpora a este suplemento elevando la gravedad de los riesgos porque cuando registró dicho folleto de emisión el 27 de junio el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, no había imputado al BBVA.

El juez ha considerado al banco investigado por los posibles delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por los pagos que hizo durante años a Cenyt, empresa vinculada al excomisario. El suplemento remitido a la CNMV pone al corriente de la situación recordando que las autoridades españolas se encuentran investigando las actividades de Cenyt, incluidas “la prestación de servicios al banco”, que resultó declarado como “parte investigada” el 29 de julio. Asimismo, recuerda que “determinados directivos, consejeros y empleados del grupo tanto actuales como de una etapa anterior también están siendo investigados en relación con el caso”.

No predecir daños

El BBVA detalla que “ha venido colaborando y continúa haciéndolo de manera proactiva con las autoridades judiciales, habiendo compartido con la justicia los hallazgos de la investigación forensic, todavía en curso” relativa a los servicios que le prestó Cenyt. El banco explica que no puede compartir la información “dada la obligación legal de no interferir en la investigación”.

La entidad dirigida por Carlos Torres indica que "no es posible predecir" su duración o "posibles resultados o implicaciones para el grupo" dado su incipiente estado. Aún así, apunta entre las potenciales implicaciones para el BBVA, "multas y daños o perjuicios a la reputación del Grupo por estas actuaciones".



De forma adicional indica que, desde el 27 de junio, fecha de inscripción del folleto de emisión, hasta la introducción de este suplemento informativo "no se han producido hechos que pudieran afectar significativamente a la evaluación de los inversores" que no se encuentren ya recogidos y

explicados en el suplemento ahora presentado.