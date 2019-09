Bruselas reabre la investigación a 39 multinacionales por supuestas ayudas de Estado en Bélgica

La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, no se da por vencida en su batalla contra las supuestas ayudas de Estado que Bélgica habría concedido a 39 multinacionales durante casi una década. Tras el varapalo de la justicia europea, que le hizo anular la exigencia de que Bélgica recuperara 700 millones por esas subvenciones presuntamente ilegales, Vestager ha reabierto la investigación a estas empresas, entre ellas la sociedad belga AB InBev, la mayor cervecera del mundo. Bruselas considera que la sentencia no discutía si la ilegalidad de las ayudas, sino que señalaba que no se habían demostrado esos esquemas. Por ello, Competencia analizará los casos de forma individual.

Competencia ha reabierto una “investigación a fondo” sobre 39 multinacionales al considerar que podrían haberse beneficiado de ayudas de Estado en Bélgica. En concreto, Bruselas indaga si esas empresas se dedujeron de la base del impuesto de Sociedades los llamados “beneficios excesivos”. Esa práctica, según Bruselas, es posible para las multinacionales y permitían eximir del pago de impuestos entre el 50% y el 90% de los beneficios alegando, por ejemplo, economías de escalas, sinergias o accesos a nuevos mercados.

Bruselas consideró que esa ingeniería financiera que permite la legislación belga era ilegal porque discriminaba a otras empresas belgas que no podrían acogerse a esas ventajas. Y reclamó a las autoridades del país que reclamasen a esas empresas los 700 millones de euros, que, en conjunto, habían dejado de aportar a la Hacienda belga. Sin embargo, el Tribunal General de la UE tumbó la demanda de Bruselas al considerar que no había probado la existencia de ese esquema.

Sanciones anteriores

Vestager ha decidido responder en dos frentes: por un lado, apelando a esa decisión; y en el otro, abriendo una investigación individual a cada una de esas compañías. “Todas las empresas deben pagar una parte justa de impuestos. Sospechamos que el sistema fiscal de beneficios excesivos concedió reducciones sustanciales solo a algunas compañías multinacionales y no estaba disponible para empresas en una situación similar”, afirmó la comisaria y futura vicepresidenta ejecutiva en un comunicado.

La Comisión ha publicado, además, el nombre de las 39 empresas que son objeto de las pesquisas. Entre ellas está la cervecera belga AB InBev, pero también las filiales de Basf, Henkel, Pfizer, Celio, Bridgestone o Omega Pharma. La Comisión ya impuso en mayo una multa de 200,4 millones de euros a la cervecera por abusar de su posición dominante en el mercado belga para limitar las importaciones más baratas de su marca Jupiler, la más consumida en el país, desde Holanda.