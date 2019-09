Seis de cada diez ejecuciones hipotecarias corresponden a pisos comprados durante la burbuja

Más de una década después del estallido de la gran burbuja inmobiliaria de principios de siglo, sus efectos siguen dando coletazos en el mercado. Por ejemplo, en la estadística de ejecuciones hipotecarias. Según los datos publicados por el INE este viernes, en el segundo trimestre del año se iniciaron en España 7.934 embargos de viviendas, un 9,4% más que en el mismo periodo del año anterior. Y en casi seis de cada diez casos, un 59,2%, se trató de hipotecas que fueron constituidas entre 2005 y 2008, los años en que los precios, la construcción y la compraventa de casas crecieron a un ritmo más desbocado. De hecho, un 24,9% de los casos se concentran en préstamos de un solo año: 2007.

Tal y como el propio organismo estadístico señala, es importante destacar que los datos ofrecidos este viernes no corresponden con lanzamientos o desahucios, un procedimiento posterior que corresponde a los juzgados. Refleja simplemente el momento en que el acreedor de un préstamo impagado ha solicitado que se inicie una ejecución hipotecaria para embargar ese piso, inscribirlo a su nombre y poder así recuperar el dinero que no ha recibido. Ese procedimiento podrá acabar, o no, con los ocupantes de la vivienda expulsados de la misma. Y se refiere exclusivamente a propietarios de vivienda, no tiene en cuenta a quienes viven de alquiler, que son sobre quienes se concentra desde hace años la gran mayoría de desahucios en España.

Con estas salvedades, la estadística del INE relativa al segundo trimestre del año refleja una mejoría en la situación de las familias propietarias de vivienda (el régimen de tenencia mayoritario en España). Aunque los embargos subieron en general, en el caso de aquellos que se practicaron sobre propietarios particulares de vivienda cayeron un 21,3% respecto al mismo periodo de 2018. En términos absolutos fueron 1.986, la segunda cifra trimestral más baja desde que arrancó la actual serie estadística en 2014, una época en que los embargos por impagos de casas de particulares parecían no encontrar techo. Por ejemplo, en el segundo trimestre de aquel año fueron 12.429, seis veces más de los registrados ahora.

Además, sobre ese total bajaron todavía más las de viviendas que representan la primera propiedad de las familias, es decir, el lugar donde viven. En ese supuesto se certificaron 1.359 ejecuciones hipotecarias, un 24% menos que en el segundo trimestre del año pasado. Las 627 restantes se refieren a segundas residencias de particulares y suponen una caída interanual del 14,8%. En ambos casos se trata de una tendencia que se ha ido viendo en los últimos trimestres.

Si la situación de los particulares mejoró, pero las ejecuciones subieron en general, la derivada que queda es la de los pisos que no pertenecen a personas físicas sino a personas jurídicas, es decir, a empresas. Efectivamente, los embargos sobre este tipo de viviendas se han disparado y en el segundo trimestre del año subieron un 25,8% respecto al año anterior. En total fueron 5.938 casos, más del doble que los de pisos o casas de particulares. La proporción nunca había estado tan desequilibrada del lado de las hipotecas en manos de empresas por dos motivos. El primero es que, mientras la ejecuciones hipotecarias de particulares no han dejado de crecer, las de personas jurídicas han vivido un regundo rebrote y se encuentran en máximos desde 2015. El segundo es que siempre se han movido entre valores más estables y, ni siquiera cuando el mercado se cebaba con la familias en 2014, llegaron a alcanzar las 7.000 al trimestre.

Otro dato llamativo es el crecimiento de las ejecuciones hipotecarias sobre obra nueva respecto a la relativa estabilización de los casos de viviendas de segunda mano. Las primeras han crecido un 35,7% en el último año (y casi un 30% respecto al primer trimestre) mientras que las segundas avanzaron solo un 1,9%. Aún así, en términos absolutos la segunda mano sigue lógicamente concentrando muchos más casos (5.740 frente a 2.184).