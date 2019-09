Mediaset Italia aprueba su fusión con la filial española con la oposición de Vivendi

El grupo italiano Mediaset, de la familia Berlusconi, aprobó este miércoles en la Junta de Accionistas de Milán su fusión con la filial española para crear MediaForEurope (MFE), un gigante audiovisual que competirá con plataformas digitales de todo el mundo. La fusión ha sido aprobada en la reunión por el 78% de los votos de los presentes (el 62,5% del capital), mientras que los votos en contra han sido equivalentes al 21% de los asistentes y todos procedentes del socio francés Vivendi, según confirman fuentes conocedoras de la operación a Efe. La fusión tiene que ser aprobada también en España por mayoría simple y no se esperan complicaciones, pues el grupo Mediaset controla el 51,6% del capital.

La operación se ha producido con cierta polémica. El Consejo de Administración de Mediaset Italia se había opuesto a que el fideicomiso que tiene la mayoría de los derechos de voto de Vivendi, Simon Fiduciaria, pudiera votar sobre la fusión con la filial española que se va a votar en Madrid y en Milán. Mediaset ha vetado su acceso a la reunión. Así lo confirmó el grupo, propiedad de la familia Berlusconi, en un comunicado en el que ha explicado que Vivendi solo ha podido votar con el equivalente al 9,99% de sus derechos de voto directos.

El grupo francés Vivendi tiene el 28,8% del capital de Mediaset Italia, pero solo representa el 9,99% de los derechos de voto directos, pues el resto está en manos del fideicomiso Simon Fiduciaria por orden de los reguladores italianos. Estos obligaron a esta estructura para que no existiera colusión con las reglas antimonopolia, ya que Vivendi también tiene el 23,94% de Telecom Italia.

El grupo de Berlusconi vetó el 18 de abril el derecho de Vivendi de participar en las juntas de accionistas porque consideró que tiene "un comportamiento desleal", después de que se retirara en 2016 de un acuerdo de compra del canal privado Mediaset Premium y se hiciera con un tercio del grupo italiano. Vivendi recurrió esta decisión ante la Justicia italiana, que le ha concedido votar solo por el equivalente al 9,99%, mientras que no ha admitido los derechos del fideicomiso.

Los accionistas de Mediaset España e Italia votan este miércoles si se fusionan para dar lugar a MediaForEurope (MFE), un gigante audiovisual que competirá con plataformas de programación digital en el mundo. Tendrá sede en Holanda y cotizará en Madrid y en Milán.

Para que la operación salga adelante, necesita una mayoría de dos tercios de los asistentes en el caso de Mediaset Italia y mayoría simple en España. En España no se esperan complicaciones, pues el grupo Mediaset controla el 51,6% del capital, y la atención estará en Italia, donde la familia Berlusconi tiene el 44,18% a través de la sociedad Fininvest.

Vivendi ya ha adelantado que votará en contra pero, con solo su 9,99%, no podrá poner en riesgo la operación. Podrá jugar otra baza, ya que el grupo Mediaset ha previsto que los accionistas de la matriz italiana que no se sumen a esta operación reciban 2,770 euros por cada acción y 6,5444 euros en el caso de Mediaset España, con la condición de que el efectivo que se les pague no exceda de los 180 millones de euros.

Vivendi, con su participación total del 28,8% del capital de Mediaset Italia, podría ejercer su derecho de oposición y obligar al grupo a pagarle hasta 900 millones de euros, por lo que Mediaset se vería obligado a buscar a otro socio que adquiera estas acciones para poder seguir adelante.