La Fiscalía eleva las condenas a los acusados del ‘caso Bankia’ y pide ocho años y medio a Rato

Acabó la incertidumbre. La Fiscalía Anticorrupción ha desvelado este lunes su escrito de acusación definitivo, en el que eleva la petición de condena para varios acusados del juicio por la salida a Bolsa de Bankia al añadir un nuevo delito, el de falsedad contable, al único que inicialmente consideraba, estafa a los inversores. Así, al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, le pide ocho años y medio de cárcel en lugar de los cinco y medio con los que se sentó en el banquillo en noviembre pasado, al inicio del juicio oral.

El ministerio público, que hasta ahora acusaba solo a Rato y a otros tres exadministradores de la entidad —José Manuel Fernández Norniella, Francisco Verdú e Ildefonso Sánchez Barcoj—, ha decidido ampliar su acusación a otras diez.

Entre los nuevos acusados están el socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, y el interventor de Bankia, Sergio Durá. Al primero le pide dos años de prisión por el delito de falsedad contable. Para el segundo Launa pide entre uno y dos años. El exministro Ángel Acebes también pasa a estar acusado de un delito de falsedad contable por el que la fiscal Carmen Launa le pide una pena de un año y seis meses de prisión.

La Fiscalía Anticorrupción cree probado que los acusados cometieron un delito de falsedad contable por las cuentas de 2011 de la entidad, que reflejaban beneficios de 309 millones de euros. Esas cuentas fueron presentadas en marzo de 2012 ante la CNMV sin el informe de auditoría de Deloitte. En mayo, tras la marcha de Rato y cuando tomó las riendas José Ignacio Goirigolzarri (el actual presidente), se reformularon y aparecieron unas pérdidas de 2.979 millones.

La fiscal endurece su acusación para el expresidente de Bancaja y ex número dos de BFA-Bankia José Luis Olivas hasta los cinco años de prisión (anteriormente eran cuatro). José Manuel Fernández Norniella, que fue consejero ejecutivo de Bankia, se enfrenta a entre cinco y seis años (frente a los tres anteriores). En el caso de Francisco Verdú, que a diferencia del resto de directivos acusados, era un profesional reconocido en el mundo financiero que llegó a Bankia poco antes de la salida a Bolsa y no perteneció al equipo de confianza de Rodrigo Rato, la fiscal pide la libre absolución en lo referente a la estafa, pero no en lo que respecta a las cuentas.Su petición de pena pasa de dos años y siete meses a entre nueve meses y año y medio.