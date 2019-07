El negocio de Netflix, HBO y Amazon en España: seis millones de abonados, pocos impuestos y sin aportar a RTVE

Netflix, HBO, Amazon Prime, Sky y otros servicios de televisión online han alcanzado en España los seis millones de abonados a sus plataformas de televisión de pago por streaming, casi la misma cifra que acumulan los tres grandes operadores de telecomunicaciones (6,9 millones). Pero, a diferencia de estos, no tienen ninguna responsabilidad: ni tienen que rendir cuentas al regulador sobre su actividad ni pagan ningún impuesto. Entre ese diferente trato, el más sangrante es que mientras las grandes compañías de telecomunicaciones (Telefónica, Orange y Vodafone) y las cadenas de televisión en abierto (Mediaset y Atresmedia) tienen que aportar el 5% de sus ingresos operativos para financiar el cine europeo y el 3% de sus ingresos brutos para financiar RTVE, estas empresas estadounidenses no aportan un euro. Además, desvían su facturación hacia sociedades pantalla en países como Holanda para no tributar tampoco por los beneficios (impuesto de sociedades)

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el regulador del sector, se escuda en que no tiene datos fidedignos del número de abobados de estas plataformas y que espera a que se apruebe la Directiva Europea de Medios Audiovisuales (AVMSD) para exigirles responsabilidades.

Así lo admitía ayer el consejero de la CNMC y expresidente del organismo a propuesta del PSOE, Bernardo Lorenzo, que desveló que estas plataformas tienen ya seis millones de abonados aunque admitió que la cifra debe tomarse con "cierta cautela", ya que no se trata de datos oficiales, sino de una estimación realizada por el organismo. En esos datos, se incluyen tanto los contratos independientes de estas plataformas como los que tienen incluido el acceso a las mismas en los paquetes convergentes ofrecidos por las operadoras de telecomunicaciones.

El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, se mantuvo ajeno a esta polémica sobre las llamadas over the top (OTT) en la presentación del Informe Económico Sectorial de Telecomunicaciones y Audiovisual del organismo de 2018. Sin embargo, se mostró muy exigente con las operadoras, que le suministran datos mensualmente y financian el organismo, y abogó por un menor empaquetamiento de los distintos servicios de ofrecen (fijo, móvil, Internet y televisión).

La ausencia de datos de las OTT también distorsiona las obligaciones que tienen los operadores como Telefónica de compartir contenidos, ya que en su cuota de mercado de televisión de pago no se computa la cuota de las plataformas de streaming.

"Desde la CNMC veríamos con más agrado una mayor libertad, un menor empaquetamiento, para que cada uno pudiera diseñar exactamente los servicios que de los proveedores quiere", ha remarcado Marín Quemada.

Unas declaraciones que no han debido sentar muy bien a las empresas de telecomunicaciones que se quejan de que mientras que ellas sufren una presión fiscal y regulatoria asfixiante, las firmas nacidas de la web como Google o las citadas Netflix o Amazon viven en un nirvana regulatorio sin ningún tipo de exigencia por parte de los reguladores, entre ellos, la CNMC.

Récord de cambios de compañía

La competencia en el sector es feroz. El informe anual de la CNMC recoge un récord de portabilidad -cambios de compañía manteniendo el número- en 2018, con casi 10 millones (7,5 millones en telefonía móvil y 2,3 millones en fijo). Marín Quemada señaló que eso refleja que el consumidor "sabe lo que quiere, lo busca y, si no se lo da su compañía, se traslada".

Preguntado por cómo afectaría que Euskaltel se convirtiera en un quinto operador convergente a nivel nacional, Marín Quemada ha rehusado hablar de empresas en concreto, pero ha recordado que en la CNMC han visto "con mucho agrado" cómo, a medida que aumentaba el número de operadores de referencia en el sistema, se iban mejorando los servicios, se iban ofreciendo más opciones a los consumidores e iban bajando los precios.

"Con lo cual, todo lo que sea continuar en una línea de mejorar el servicio y reducir los precios será muy bien considerado desde la CNMC", ha remarcado su presidente, quien ha recordado que la experiencia indica que cuando había cinco operadores los precios bajaban y que cuando hubo tres los precios subían.

Ante las peticiones de los operadores de favorecer una mayor consolidación en el sector en Europa, en el que operan 450 empresas frente a las cuatro de Estados Unidos, para afrontar las inversiones necesarias para el 5G, Marín Quemada ha incidido en que son modelos distintos y que el europeo es "más intensivo en número de operadores".

Según el informe sectorial de la CNMC de 2018, a finales de año el total de los contratos de servicios paquetizados, una oferta característica del mercado español, alcanzó los 12,2 millones, casi 600.000 más que al cierre del ejercicio anterior. En concreto, 6,3 millones correspondían a paquete cuádruple (telefonía fija y móvil y banda ancha fija y móvil), mientras que 5,9 millones correspondían al quíntuple (más televisión de pago).

Asimismo, el organismo también destaca que la tendencia a contratar servicios empaquetados se vio reflejada también en la televisión de pago, ya que de los 6,9 millones de abonados a la televisión de pago que había en 2018, 6,3 millones la contrataron en algún paquete.

Respecto al gasto de los hogares que contratan ofertas empaquetadas, el informe señala que se redujo en 2018. En concreto, los hogares con paquete cuádruple gastaron un promedio de 53 euros mensuales, algo menos que a finales de 2017, mientras que los que tienen paquete quíntuple gastaron 77,3 euros, casi dos euros menos que en 2017.