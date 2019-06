El camino de Marta Álvarez hasta convertirse en presidenta de El Corte Inglés: un triunfo desde la sombra

Dimas Gimeno aguantó de presidente ejecutivo de El Corte Inglés hasta octubre de 2017, cuando fue despojado de sus galones por el consejo de administración. La línea ejecutiva pasó a dos consejeros delegados de la confianza de Marta Álvarez, Jesús Nuño de la Rosa y Víctor del Pozo, los mismos que vuelven a formar tándem ahora tras un año de interinidad del primero. Gimeno tuvo que abandonar sus cargos, excepto el de vocal de la Fundación Ramón Areces, que tiene el 37,39% de la empresa. La mayor parte de los patronos votaron a favor de su destitución. La fundación tiene que votar ahora si aprueba en el consejo de El Corte Inglés el nombramiento de Marta Álvarez. Gimeno podrá hacerlo en contra, aunque estará en minoría junto a su tío César. Todo indica que Marta no tendrá problemas en ese consejo, aunque está por ver la postura del inversor catarí Al Thadi, propietario del 10,3%, que esperaba que la empresa saliera a Bolsa, algo que los expertos no recomiendan por ahora y que no resulta urgente.

Será una de las decisiones que se deberán tomar bajo el mando de Marta Álvarez, que también tendrá que sopesar la venta de negocios maduros como viajes y seguros (va a suceder con informática), por los que podría sacar jugosos ingresos para reducir deuda.

En todo caso, hay que preguntarse la razón por la que Marta Álvarez postergó su ascenso a la presidencia hace un año. Lo podría haber hecho y haber evitado la transitoriedad de Nuño de la Rosa. Según algunas fuentes, se debió a que sus asesores le aconsejaron que esperara a que se resolviera la cadena de demandas que le había interpuesto su tía María Antonia (esta rechaza que las hermanas la llamen tía) y que se han ido resolviendo en los últimos meses. Casualmente, la de la adopción, casi coincidiendo con la de su nombramiento. La juez considera que María Antonia, que recurrirá el fallo, carece de “legitimación activa”.