El Corte Inglés apuesta por su negocio más desconocido: de las reformas hoteleras a los uniformes de trabajo

El Corte Inglés quiere fomentar su cartera de servicios y soluciones para las empresas en la que quizá es su área de negocio más anónima. Dentro de esta rama de actividad comercializa vestuario, equipamientos y suministros pero, sobretodo, ha ganado peso en los últimos tiempos en las reformas hoteleras. En los últimos tres años ha gestionado las obras de 15.000 habitaciones. El siguiente paso es la expansión internacional y ya trabaja en proyectos en América Latina.

La rehabilitación del Hotel Port Aventura y el estreno del Hotel Colorado Creek, en el mismo parque temático, son su última carta de presentación. El Corte Inglés Empresas y el parque tarraconense los han presentado este martes. El primer establecimiento, inaugurado hace 17 años, ha sido objeto de una profunda remodelación hecha a medida y en tiempo récord. Más de 500 habitaciones remozadas en poco más de cuatro meses de ejecución, una media de 3,7 por día. "Estamos convirtiéndonos en un referente a nivel nacional", ha manifestado Victor Liñero, director de El Corte Inglés Empresas. La obras son ya un puntal de esta división del gigante de la distribución y le aportan casi un tercio de su facturación, que ascendió a 327 millones de euros el año pasado.

"Comercializamos soluciones para empresas y organismos, pero las obras y los equipamientos nos dan impulso", señala Liñero. De un tiempo a esta parte, los técnicos de El Corte Inglés se han focalizado en los hoteles y han desarrollado proyectos para Marriott, Grupo Catalonia o Le Meridien. También han intervenido en casos singulares como el Only You Atocha y el Five Flowers, el primer cinco estrellas construido en la isla de Formentera. "Son trabajos de altísima calidad y dentro de los plazos previstos", asegura Fernando Aldecoa, director general de Port Aventura World.

La dirección de El Corte Inglés Empresas no esconde que el buen momento de forma del turismo incentiva la apuesta por el sector hotelero y es la baza para explorar el mercado internacional. Por el momento, han puesto los pies en Perú y Panamá. "Es una decisión estratégica, Panamá nos da salida al Caribe y Perú al norte de Sudamérica", explica Liñero.

700.000 uniformes al año

Pero no solo de turismo se alimenta el motor de la compañía. También tiene expectativas sólidas para ejecutar obras y reformas en otros escenarios. La sanidad -han desarrollado proyectos para Ruber Dental en Madrid o el Hospital Can Misses en Ibiza- y la gran industria -con clientes como Bayer, Iberdrola o Banco Santander- también son protagonistas de la estrategia comercial para robustecer el negocio.

La otra gran pata que sustenta la actividad de El Corte Inglés Empresas es la comercialización de uniformes de trabajo. Capitaliza el 34% de la facturación total (por un 32% de las obras) y le da presencia en empresas líderes de su sector como Iberia, Repsol, Correos o Iberdrola. "Suministramos vestuario técnico, laboral, de imagen y sanitario", detalla Víctor Liñero. Controlan todos los eslabones de la cadena, desde el diseño y el patronaje hasta la distribución. En el último año se despacharon casi cuatro millones de prendas para uniformar a más de 700.000 profesionales.