El Corte Inglés se prepara para nombrar presidenta a Marta Álvarez

El Corte Inglés se prepara para un nuevo cambio en la cúpula. Marta Álvarez, hija del presidente del grupo Isidoro Álvarez, que falleció en 2014, será previsiblemente nombrada presidenta no ejecutiva del grupo el mes que viene. Según fuentes cercanas al consejo, cuenta con los apoyos necesarios, aunque la decisión debe ser tomada en la reunión de julio y le corresponde al consejo dar la luz verde definitiva. El nombramiento de Marta Álvarez, en todo caso, no supone la salida del actual presidente, Jesús Nuño de la Rosa. El ejecutivo, que fue nombrado presidente hace justo un año, se quedará al frente de cuatro divisiones y ejercerá como consejero delegado.

Marta Álvarez, si cristaliza la decisión, se convertirá en la sexta presidenta del grupo de grandes almacenes. Hace un año, cuando se eligió a Nuño de la Rosa para el cargo, ya se puso sobre la mesa la posibilidad de que una de las hijas de Isidoro Álvarez tomara las riendas, tras la crisis interna que terminó con la salida de Dimas Gimeno, su primo, de la presidencia de la compañía. Sin embargo, fuentes de la empresa aseguran que ella declinó en aquel momento ocupar el puesto. Sin embargo, ahora, un año después y con la situación más estabilizada dentro de la empresa, está dispuesta a dar el paso. Marta Álvarez y su hermana Cristina poseen el 15% de las acciones de El Corte Inglés a través de la sociedad IASA, empresa que en total tiene el 22,18% del grupo y donde también participan su primo Dimas Gimeno y sus tíos.

El Corte Inglés, tradicionalmente una empresa muy estable y opaca en su gestión, ha vivido tiempos convulsos en los últimos años. Cuando Isidoro Álvarez murió en 2014 a los 79 años, fue su sobrino, Dimas Gimeno, quien tomó el relevo. Sin embargo, su presidencia acabó tras la fuerte división interna vivida por su gestión. Hace justo un año, y tras meses de tira y afloja con la mayor parte del consejo (y en especial con sus primas, Marta y Cristina Álvarez), acabó pactando una salida, si bien ha mantenido la batalla familiar en los tribunales. Tras su marcha, fue Nuño de la Rosa, hasta entonces consejero delegado, quien tomó las riendas, en junio del 2018.

Reparto de poderes

En todo caso, Álvarez sería presidenta no ejecutiva y Jesús Nuño de la Rosa se mantendría como consejero delegado y al frente de cuatro filiales, por lo que en principio, no se trataría de una ruptura con la anterior gestión, sino de un paso adelante de la familia que siempre ha controlado el grupo. Además, en relación con las normas de gobierno corporativo, la figura del presidente no ejecutivo (lo que los ingleses conocen como chairman), quedará separado de la función de gestión más ejecutiva.

En concreto, Nuño seguirá al frente de las divisiones de Viajes, Seguros, Informática y la financiera que comparte El Corte Inglés con el Santander. Además, será consejero delegado, mientras que el ejecutivo que ahora ejerce esa función, Víctor del Pozo, se quedará también como consejero delegado pero centrado en el área de retail. Marta Álvarez, aunque hasta ahora no ocupaba un puesto concreto en la cúpula ejecutiva, ha estado muy volcada en la empresa. En especial, en los cambios que ha llevado a cabo en las áreas de moda y mujer, y en el lanzamiento de la nueva imagen y reposicionamiento que ha llevado a cabo el grupo en estas áreas.