La OCDE estudiará cómo implantar la ‘mochila austriaca’ en España

En España, el problema de la mochila austriaca reside en la factura de transitar desde un sistema a otro. La patronal la rechaza porque considera que de golpe y porrazo le subirán los costes laborales, sobre todo cuando hay muchos empleados que no se despiden. Las empresas gastan una cifra total en despidos. Pero ahora tendrían que soportar por adelantado una parte de todos, los que se despide y los que no. “Por eso, para que esté bien diseñado el importe tiene que ser equivalente a lo que las empresas pagan al año en el agregado por coste de despido”, asegura Conde-Ruiz. Los sindicatos se opondrían porque piensan que se aprovecharía para recortar la indemnización. Las simulaciones de la OCDE servirán para abordar estas cuestiones. Todos estos inconvenientes se relativizan si se tiene en cuenta que en una economía moderna cada vez hay más rotación y, por lo tanto, será algo habitual que el trabajador tenga más empleos y no uno para toda la vida.