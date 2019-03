España encalla en un mercado laboral plagado de temporalidad

La reforma laboral no trajo mejoras en la recuperación

“En la actual expansión no se aprecian grandes cambios en la creación y destrucción de puestos de trabajo respecto a lo observado entre 2006 y 2007”, concluye el Banco de España. Y añade que tanto la contratación como los ajustes de empleo se siguen basando en los eventuales. Los puestos que se crean son en su mayoría temporales y los que se destruyen, también. ¿Significa eso que la reforma laboral no sirvió para nada? El Banco de España y la OCDE han estudiado qué sucedió durante la recesión. Y los dos sostienen que la reforma de 2012 evitó que hubiese más despidos. Comparan la evolución de la economía con la de la destrucción de ocupados, y hallan que a partir de la reforma se moderaron los despidos en relación al PIB. En combinación con el acuerdo de moderación salarial que pactaron con retraso patronal y sindicatos, contribuyó a que las empresas pudiesen ajustarse recortando horas y salarios en lugar de con despidos, argumentan. Es decir, la reforma sí que ayudó durante la recesión. Si bien parece que no tanto durante la expansión.

Para solucionar la precariedad, el FMI apuesta por el contrato único y la mochila austriaca. El Ministerio de Economía ve con buenos ojos esta última, que consiste en que la empresa va abonando periódicamente el coste del despido en una cuenta del trabajador, y este puede llevárselo a otro trabajo, usarlo si se va al paro o tomarlo para su jubilación. Sin embargo, la fragmentación parlamentaria hará muy difícil que se pueda consensuar algo que resuelva de una vez por todas el pesado lastre de la temporalidad.