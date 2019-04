La CNMV alerta de un presunto nuevo chiringuito del fundador de Gowex

La CNMV acaba de incluir en su listado de presuntos chiringuitos financieros (entidades que no cuentan con autorización ni están registradas en la CNMV) a la última aventura de Jenaro García, fundador de Gowex, para el que la Fiscalía Anticorrupción pide 18 años de cárcel por delitos como el de fraude de inversores. Se trata de una especie de Gowex II, Gow2x, una página web en la que pide donaciones y pretende captar inversores. Asegura que su objetivo es resarcir a los inversores que perdieron su dinero en el fiasco de Gowex.

"No estamos pidiendo fondos a nuevos accionistas pero si te registras, te mantendremos informado si finalmente decidimos abrir el accionariado para unirte a #XangingtheWorld", asegura la web en el apartado previsto para nuevos inversores. Hay otro para antiguos inversores de Gowex, en el que García asegura tener la culpa de que perdieran su dinero y se ofrece a ayudarles para que recuperen el máximo posible. "No sé si podré llegar a cubrir la pérdida económica, pero lo voy a intentar hasta el último minuto de mi vida", asegura en un texto con faltas de ortografía.

García asegura que ha creado Gow2x para que la mitad de sus participaciones "vayan a las manos de los accionistas de Gowex". El texto no va firmado, pero está redactado en primera persona y en el apartado de noticias solo aparecen fotos de Jenaro García y las entrevistas que ha concedido en los últimos meses. "Lo primero que hice fue devolver todo el dinero que tenía para la compensación del daño. Aproximadamente 5 millones de euros que se encontraban en Luxemburgo", confiesa el creador de Gowex. Que añade: "He colaborado con la Audiencia Nacional en todo aquello que se me ha solicitado y estoy disponible para todas aquellas pesquisas necesarias".

En otros párrafos de la web García habla incluso de cuestiones personales, como la pérdida de sus padres y su hermano en un accidente de tráfico, y se arroga haber conseguido un gran éxito con Gowex: "Mi misión en esta vida es prever los problemas con los que nos vamos a enfrentar y tratar de resolverlos previamente. Fuimos capaces de prever este tipo de grandes problemas en Gowex y ahora voy a poner todas mis fuerzas y mi credibilidad y siguiendo mi plan tratar de ayudar de nuevo a nuestra comunidad con Gow2x como un proyecto con soluciones para los problemas más importantes de nuestra sociedad".

El proyecto de García, bastante confuso según el relato que aparece en la web, parece basarse en la economía colaborativa y en la tecnología blockchain. "Nos basamos en capitalizar todos los activos que estando infrautilizados están perdiendo su valor", asegura el texto, redactado con un tono grandilocuente --usa "cambiando el mundo" como hashtag o palabra destacada-- y sin acabar de precisar en qué consistiría el negocio.

En un momento habla de "necesidades de vivienda" y de que la población del mundo seguirá envejeciendo. Tras mencionar el accidente de tráfico de su famlia, asegura que el proyecto se enfocará en "los problemas a los que nos enfrentamos en las carreteras". Finalmente, asegura que la energía limpia es otra prioridad para la sociedad ---afirma, de hecho, que prevén que así sea-- y el planeta y que también tratará de aportar soluciones.