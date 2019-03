España recibió 4,2 millones de turistas en el mejor mes de enero de la historia

El fenómeno turístico sigue sin encontrar techo en España. Aunque 2018 supuso una desaceleración respecto a años anteriores, finalmente terminó con un nuevo récord de llegada de turistas (82,7 millones) y de gasto desembolsado (89.856,4 millones de euros), gracias al tirón del último tramo del año. El comienzo de 2019 sigue la inercia de ese tirón y en el mes de enero se batieron los récords históricos de llegadas y de gasto turístico para un primer mes del año. En total, visitaron España casi 4,2 millones de turistas, un 2,2% más que en el mismo mes de 2018, y gastaron un total de 4.689,3 millones de euros, un 3,6% más.

Según los datos publicados este viernes por el INE, visitaron España 4.196.939 turistas extranjeros, 90.000 más que en enero de 2018, anterior récord histórico. De hecho, el de este año es el sexto año consecutivo en que se supera el máximo de la serie histórica. Reino Unido ha sido el país que más visitantes ha enviado, 807.347, apenas un 1% más que el año pasado. El el colectivo, además, que más ha aumentado su nivel de gasto, un 7,88% más que un año antes, hasta 811,6 millones de euros.

También ha crecido ligeramente el número de alemanes, el siguiente mayor mercado español, con más de medio millón, aunque aumentaron el gasto más levemente (1,24%). Mientras, cae con fuerza el número de turistas franceses, el tercer mercado, un 8,7%, hasta 446.307, con una caída del gassto del 8,2%. Pero el mayor impulso es el de los turistas estadounidenses, un mercado en fuerte alza para los destinos españoles. En enero llegaron 149.000, un 25,5% más que un año antes. También creció mucho el mercado portugués, un 21%, hasta 141.000.

Como suele ser en esta época invernal, el destino preferido de los turistas ha sido Canarias, que recibió a 1,16 millones de extranjeros, un 27,6% del total. No obstante, fueron un 2,1% menos que los llegados en enero de 2018. Cataluña fue el siguiente destino preferido, con 910.000 visitantes, un 5% más. Madrid y Andalucía superaron el medio millón de visitantes, con crecimientos robustos del 9 y el 6,6%, respectivamente.

La mayor parte de los turistas, tres millones, se alojaron en establecimientos de mercado (en los que hay transacción monetaria), mayoritariamente en hoteles (2,4 millones), cuya demanda crece más (4,9%) que la de las viviendas de alquiler de mercado (2,4%, hasta 378.467 turistas). Por el contrario, cae un 3,2% la demanda de alojamiento de no mercado (vivienda en propiedad, vivienda de familiares o amigos y otro alojamiento de no mercado). Los hoteles, además de alojar a la mayor parte de los turistas, también atrajeron la mayor parte del gasto, con 2.668 millones de euros, un 4,8% más. El gasto en establecimientos de no mercado ascendió a 1.228,1 millones, un 4,4% más.

Mayor gasto por turista y día

El gasto que realizaron los turistas para visitar España también marcó un nuevo máximo histórico, con 4.689 millones de euros, un 3,6% más que en el mismo mes del año anterior. Aunque esta cifra no supone exactamente lo que los turistas dejan en España, puesto que incluye gastos como el billete de avión, que pagan en origen, la ecuación de mayor crecimiento del gasto que del número de visitantes es la que busca el sector para rentabilizar más cada visita sin que los destinos se vean saturados.

El gasto diario por turista, que sí refleja algo mejor el desembolso en destino, crece un 5%, hasta los 138 euros al día. Sin embargo, la estancia media volvió a descender hasta situarse en una media de 8,1 días, 0,3 días menos que en enero de 2018. Solo en cuatro de los últimos 40 meses se han registrado tasas positivas de crecimiento de la estancia media.