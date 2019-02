El Corte Inglés venderá la línea de tallas grandes de Mango

A partir de marzo, Mango abre tiendas en El Corte Inglés. La firma textil catalana abrirá el mes que viene tres corners en sendos centros del gigante de los grandes almacenes en Sevilla, Valencia y Valladolid de su línea Violeta by Mango, su marca femenina de tallas grandes, que también se podrá adquirir en la web de El Corte Inglés, según han anunciado este miércoles ambas compañías en un comunicado. Es el primer acuerdo entre ambas y la idea es que se extienda a otros centros comerciales del país, aunque aún no hay un calendario definido.

Según han informado las dos firmas, han llegado a un acuerdo para vender toda la colección de Violeta by Mango en corners (espacios dedicados a una marca dentro de los grandes almacenes) en los centros de Sevilla, Valladolid y Valencia. Por el momento, el acuerdo se limita a estos centros y a esta enseña femenina, pero fuentes de El Corte Inglés han señalado que la idea es extender estos corners a otros centros en los próximos meses. También en los próximos meses las prendas de Violeta by Mango estarán disponibles en la tienda online de El Corte Inglés. No está por el momento sobre la mesa la posibilidad de vender otras líneas de la firma catalana.

Con este acuerdo, El Corte Inglés incorpora a una de las mayores compañías textiles españolas, con 2.194 millones de euros en ventas en 2017, segunda —aunque a años luz— por detrás de la todopoderosa Inditex. En plena remodelación de su oferta de moda para mujer, con la unificación de todas sus enseñas en una, Woman El Corte Inglés, la cadena de grandes almacenes aumenta su oferta con el catálogo de Violeta, la línea de Mango nacida en 2014 y dedicada a las mujeres con una talla superior a la 44. La marca cuenta actualmente con 110 puntos de venta en todo el mundo, 41 de ellos en España, vende online en 76 países.

El Corte Inglés basa buena parte de sus ventas en la moda y, concretamente, en la venta de alrededor de un millar de marcas de terceros. Los corners y acuerdos con otras marcas, de hecho, le proporcionan el 70% de sus ingresos en moda, que ascendieron a 4.961 millones de euros en el ejercicio fiscal 2017-18) y le ayudan a reducir el "riesgo de acumulación de inventario", según afirmaba la cadena en el folleto explicativo de su negocio enviado a las autoridades bursátiles irlandesas con motivo de la emisión de bonos efectuada el año pasado. A 31 de agosto de 2018,. esos acuerdos suponían que 18.500 personas trabajaban en centros de El Corte Inglés pagados por esas marcas.