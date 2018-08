Las cadenas reinventan la tienda de moda

La diversidad de iniciativas que están desplegando las grandes cadenas y marcas de moda para recuperar una fuerte afluencia de visitantes es muy amplia.

Zapatillas únicas. La tienda flagship de Nike en Nueva York va a destinar una planta específica, la quinta, para sus clientes Nike+ en la que estos tendrán acceso a líneas de productos exclusivos y acceso a consultores expertos. La empresa, en su The Nike By You Studio de Nueva York, ha iniciado un experimento por el cual los clientes pueden personalizar totalmente sus zapatillas en menos de 90 minutos, no solo en materia de color, sino también con un diseño único. El sistema ha sido bautizado como Nike Makers’ Experience.

Experiencia nacional. En España, Adolfo Domínguez tiene algo similar: “Nuestros clientes experience pueden conocer las colecciones a puerta cerrada de la mano del personal de las tiendas y disfrutar de promociones especiales”, comenta su director de Operaciones Antonio Puente.

3D. Adidas ha sumado fuerzas con Carbon, una tecnología que está cambiando la manera de usar las impresoras 3D, que permitirá a los clientes personalizar totalmente las zapatillas de alto rendimiento, las Futurecraft 4D sneaker.

Locales nuevos. Nordstrom, una cadena de moda estadounidense cuyas tiendas suelen tener más de 5.000 metros cuadrados, ha puesto en marcha un nuevo concepto, Nordstrom Local, un espacio mucho más pequeño que incluye un café bar. La misma cadena subalquila a los vendedores online una parte del espacio para que lo utilicen como showroom de sus productos y para ‘click & collect’ de sus clientes.

De lujo. Givenchi ha iniciado una línea de pases de modelos, llamada FROW, en algunas de sus tiendas, a los que asisten periodistas y celebridades, pero también están abiertos al público en general.

Tienda mutante. En el barrio de Chelsea, en Nueva York, Story es una concept store que cambia totalmente su oferta de productos cada seis semanas mediante propuestas temáticas como las bautizadas como “la casa de vacaciones”, “trabajar en casa”, “amor” o para productos hechos en América.

Sin ‘stock’. MM.Lafleur, un sitio de Internet, ha desarrollado una línea de tiendas sin existencias, pero con gran parte del surtido que tienen online.

Con tabletas. Burberry ha equipado todas sus tiendas con iPads para que los clientes puedan encargar prendas no disponibles en el local. Hacen lo mismo varias cadenas españolas como Trucco, Desigual o Mango.