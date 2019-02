La patronal bancaria confía en que se apruebe la ley hipotecaria para acabar con la “incertidumbre”

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, se ha mostrado confiado en que la Ley Hipotecaria se apruebe antes de que culmine el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que el sector bancario necesita "certidumbre". "El negocio hipotecario es demasiado grande para trabajar con incertidumbre. Que salga la norma y ya nos adaptaremos", ha señalado Roldán, quien ha afirmado que los tipos de interés hipotecarios "están bajando", refiriéndose a los datos de diciembre. Está previsto que mañana se vote en el Congreso de los Diputados tras las enmiendas incluidas en el Senado.

Roldán, que ha intervenido en un desyuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, ha reconocido que se encuentra "preocupado enormemente que no haya seguridad jurídica para el banco que adquiere una entidad en resolución, porque toda Europa está mirando. Si no hay seguridad jurídica, una certidumbre sobre los costes de una operación, nadie va a querer hacerse cargo de un banco en resolución, y eso es una auténtica desgracia", en referencia a la compra del Popular por el Santander. A su juicio, si no hay certidumbre se corre el riesgo de que ningún inversor o banco vuelva a intentar socorrer a otra entidad. "Afortunadamente había una entidad en España para hacerse cargo del banco, que no dejó de abrir ningún día" ha apostillado.

Sobre el nombramiento de José Manuel Campa como presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), ha dicho que "es una magnífica noticia, es recuperar un peso que España había perdido, en mi opinión de manera injusta, en los años más duros de la crisis". Ha añadido que España necesita "muchos Campas" y que solo será capaz de recuperar ese peso perdido con personas capaces, lo que se consigue mediante una estrategia a medio y largo plazo.

A preguntas sobre el impacto reputacional del espionaje del excomisario Villarejo en el BBVA, ha subrayado que lo importante es "no prejuzgar" y esperar la investigación abierta por el banco para esclarecer la relación de Villarejo por las presuntas escuchas masivas, aunque reconoció su potencial daño reputacional sobre dicha entidad y el conjunto del sector. "Puede afectar a la imagen del banco y del sector, por eso es importante que haga esa investigación y no prejuzgar con conclusiones que no están constatadas con hechos", ha dicho.

Ante eso, ha reconocido que la banca necesita recuperar la reputación para sobrevivir en el largo plazo, y ha advertido de que si no lo consigue, "la sociedad sufrirá en su conjunto". Al sector le preocupa cómo transmitir a la opinión pública que su actividad resulta fundamental para la economía. "Es lamentable tener que insistir a estas alturas en algo conocido por todos como el hecho de que los operadores financieros están detrás de todas las decisiones económicas importantes de nuestras vidas", ha señalado al tiempo que destacaba que la banca española es de las más eficientes del sistema financiero europeo y ha lamentado que en muchos casos "pagan justos por pecadores", cuando se juzgan prácticas pasadas bajo estándares éticos mucho más recientes.

El presidente de la patronal bancaria, ha asegurado además que el impuesto a las transacciones financieras (la denominada Tasa Tobin) u otro tipo de gravamen a la banca no podrá resolver por sí mismo el problema del sistema de pensiones por su enormidad, y ha advertido de que fijar impuestos de manera descoordinada a nivel europeo provocará que la inversión salga de España hacia otros países. En ese sentido, recomendó que cualquier tipo de impuesto se haga de forma coordinada entre todos los países. Además, Roldán ha recordado que la banca no ha recuperado la rentabilidad que el mercado le exige para operar y que es necesaria para cumplir con su función de financiar la economía.