Philip Morris refuerza su apuesta por el cigarrillo electrónico con el lanzamiento de dos nuevos modelos

El director general de la tabaquera Philip Morris International para España y Portugal, Enrique Jiménez, ha presentado dos nuevos modelos de dispositivos que calientan el tabaco este miércoles en las oficinas de la compañía en Madrid. Se trata de los dispositivos IQOS 3 y IQOS 3 MULTI, que ya están disponibles en el mercado español. Este lanzamiento supone reforzar la apuesta del grupo por la gama de productos IQOS, que calientan el tabaco en vez de quemarlo y generan vapor en vez de humo. Los productos contienen nicotina. Jiménez ha anunciado durante la presentación que la empresa se ha marcado el objetivo de que el 30% de su volumen de negocio provenga de la venta de artículos libres de combustión en 2025.

El director general ha subrayado que el objetivo de la empresa es sustituir de manera progresiva los cigarrillos convenciales por alternativas sin combustión ni humo. "Queremos ofrecer a los fumadores adultos otras formas de consumir tabaco menos daniñas", ha dicho Jiménez. El ejecutivo ha asegurado que los estudios que han realizado muestran que el consumo de tabaco a través de los dispositivos IQOS reducen la sustancias dañinas en un 90%, aunque ha admitido que su uso no está exento de riesgos y que no está destinado a usuarios que quieran dejar de fumar. "Si no quieres sufrir las consecuencias perjudiciales del tabaco, lo mejor es dejarlo", ha reconocido Jiménez.

Durante la presentación, Jiménez ha desgranado las innovaciones que se han incluido en los nuevos modelos. Para el desarrollo de estas mejoras se ha tenido en cuenta la opinión de los primeros consumidores de IQOS. Según el directivo, la experiencia sensorial de estos productos es similar a la de los cigarrillos tradicionales, con tabaco pero sin humo ni ceniza y con un olor reducido.

IQOS 3 se vende por un precio de venta recomendado de 109 euros junto a un cargador de bolsillo y tiene un tiempo de carga que es 40 segundos más rápido, lo que permite reducir el tiempo de espera entre usos. Su diseño es más ergonómico para una mejor adaptación a la palma de la mano. El modelo IQOS 3 MULTI, que tiene un precio de venta recomendado de 99 euros, permite hasta 10 usos consecutivos y no es necesario cargarlo después de cada utilización. Estos productos están a la venta en estancos y por Internet en la tienda online de Philip Morris. "Hemos evaluado diversas alternativas para su venta, pero nuestra estrategia de comercialización está basada en el estanco, que es el lugar al que acuden los adultos fumadores y donde el diálogo se hace con un profesional", ha subrayado.

El ejecutivo ha señalado que la empresa ha invertido 15 años y 4.000 millones de euros en el desarrollo e investigación de estos productos. "Mi cometido en la empresa a partir de ahora es acelerar la comercialización de estos productos en España", ha afirmado Jiménez. Al ser preguntado por la entrada de Juul en España, el fabricante estadounidense de cigarrillos electrónicos, Jiménez ha contestado que se alegra de que la tendencia en el mercado a ofrecer distintas alternativas a los cigarros convencionales.

Jiménez ha dicho para concluir que es necesario que exista una regulación diferenciada para los cigarrillos electrónico y el tabaco tradicional. "Pedimos una legislación que permita informar tanto de lo que son como de lo que no son [los cigarros electrónicos] y pensamos que esa legislación tiene que ser diferente a la del cigarrillo convencional para que podamos informar de manera adecuada a los usuarios", ha reconocido.

IQOS se comercializó por primera vez en Japón (Nagoya) e Italia (Milám) a finales de 2014. Actualmente hay más de 6,6 millones de usuarios en todo el mundo repartidos en los 44 países en los que se comercializan. En España, desde su lanzamieno a finales de 2016, se han vendido 175.00 dispositvos.