El tribunal de Bankia pide soluciones para continuar el juicio, suspendido con la declaración de Rato a medias

El juicio por la salida a Bolsa de Bankia se suspendió el pasado 11 de enero por enfermedad repentina de la fiscal Anticorrupción encargada del caso, Carmen Launa. Quedaba así a medias el interrogatorio del principal acusado, Rodrigo Rato, para quien la Fiscalía pide cinco años de cárcel. El tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo ha pedido hoy posibles soluciones a las partes para poder continuar con el juicio oral y ha rechazado la propuesta de Anticorrupción, que ofreció celebrar una sesión del juicio a principios de febrero para terminar la declaración de Rato.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional considera que la propuesta de la Fiscalía Anticorrupción "puede resultar inadecuada a los intereses de las otras partes", sobre todo, añade, de los 30 de los 34 acusados en el juicio para los que la Fiscalía no pide ninguna responsabilidad penal. La Fiscalía, dirigida hoy por Alejandro Luzón, que llevó la investigación del caso durante la instrucción, aseguró que el plazo de recuperación de la fiscal no debería ser superior a un mes. Pese a ello, y "como no puede por el momento establecerse una fecha concreta para la reincorporación", propuso la sesión de febrero, que el tribunal rechaza ahora.

En su escrito, la Fiscalía Anticorrupción señalaba que no es posible reemplazar a Launa con otro fiscal debido, por un lado "a la indiscutible complejidad del procedimiento" y, por otro, "a los limitados medios personales de la Fiscalía". Frente a ello, el tribunal, en una providencia con fecha de este lunes, pide a las partes que le comuniquen en el plazo de tres días "posibles soluciones tendentes a solventar la situación de paralización de la causa por tiempo incierto en la que nos hallamos”.

En un primer momento se señalaron sesiones del juicio oral de Bankia hasta junio de este año, pero esta suspensión alargará ese calendario previsto al menos hasta el verano.

Tras las cuestiones previas, el tribunal de Bankia decidió mantener a todas las acusaciones, populares y particulares, en el caso y a los acusados, que son 34 (31 gestores y tres personas jurídicas: Bankia, su matriz BFA y la auditora Deloitte). De momento, formalmente la fiscalía solo acusa del delito de estafa a inversores al que fuera presidente de Bankia, Rodrigo Rato, al ex consejero delegado de Bankia Francisco Verdú y a los consejeros José Manuel Fernández Norniella y José Luis Olivas. Pero el primer día de juicio anunció que estudiaba acusarles (a ellos y al resto de los 34 procesados) de otro delito, la falsedad contable.