Los sindicatos: “El Gobierno no puede acabar la legislatura sin cambiar la reforma laboral y de pensiones”

Los sindicatos creen que con el Gobierno de Pedro Sánchez en La Moncloa están ante una buena oportunidad para lograr se cambie buena parte de las medidas que puso en marcha el Ejecutivo anterior: la reforma laboral de 2012 y la de 2013. Por eso no quieren desaprovechar la ocasión y van a aumentar su presión en las próximas semanas sobre el gabinete socialista para que "lleve al BOE" lo que han "comprometido" en las conversaciones mantenidas desde septiembre. "El Gobierno no tiene margen para no abordar la reforma laboral y de pensiones esta legislatura, so pena de perder credibilidad. Pero lo tiene que hacer con una posición inequívoca", ha señalado Unai Sordo, líder de CC OO al acabar la reunión conjunta que han mantenido la ejecutiva de su organización y la de UGT este martes.

Para eso han puesto en marcha un proceso de movilizaciones en los próximos meses que cuenta como primera convocatoria estrella "una gran asamblea" de sindicalistas en Madrid el próximo 8 de febrero, según han anunciado los líderes de CC OO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, este martes tras una reunión conjunta de sus ejecutivas.

Las movilizaciones continuarán hasta el 8 de marzo, cuando las centrales mayoritarias se sumarán a las protestas del Día Internacional de la Mujer con un paro mínimo de dos horas. También contemplan que la convocatoria crezca en sectores feminizados en los que haya más conflicto laboral, han señalado ambos sindicalistas.

Ambos sindicatos están muy molestos con el Gobierno de Sánchez. "Llevamos meses negociando modificaciones en la reforma laboral y de pensiones y es el momento de concretar lo que llevamos tiempo planetando.