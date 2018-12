Gobierno y sindicatos pactan derogar partes de la reforma laboral sin CEOE

FOTO: Desde la izquierda: los secretarios general de UGT, Pepe Álvarez, y CC OO, Unai Sordo, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. / VÍDEO: Declaraciones de la secretaria de Acción Sindical de CC OO, Mari Cruz Vicente. Rodrigo Jiménez (EFE) / EPV

Los sindicatos UGT y CC OO han alcanzado un preacuerdo con el Gobierno para derogar aspectos centrales de la reforma laboral. Esos puntos afectan, principalmente, a la negociación colectiva ya que han acordado que los convenios sectoriales prevalezcan sobre los de empresas en todos los temas que contienen (salario, jornada, categorías...) y que no pierdan vigencia al año de expirar su duración, como sucedía desde 2012.

La secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha explicado que CEOE-Cepyme no se ha sumado a un acuerdo que incluye la recuperación del subsidio. Esto lo ha explicaco en una rueda de prensa ante la celebración del comité confederal del sindicato, el máximo órgano entre congresos, en el que previsiblemente se dará luz verde al acuerdo.

A pesar de este anuncio, el Ministerio de Trabajo no confirma que esto sea así. "La mesa del diálogo social sigue trabajando y cuando haya acuerdo lo comunicaremos". No obstante, a primera hora de la mañana la ministra Magdalena Valerio, en un desayuno informativo, sí que ha admitido que se estaban avanzando en diferentes temas y que era probable que el acuerdo final no contara con la aprobación de CEOE.

El pacto incluye la recuperación del subsidio para mayores 52 años y la limitación a la subcontratación con la obligatoriedad de que las empresas auxiliares adopten el convenio sectorial o el de la empresa principal.

Eliminar la prevalencia en todas las materias de los convenios de empresa es una demanda de los sindicatos desde el primer día que se aprobó la reforma laboral, en febrero de 2012. Tambien lo es la la prórroga automática e ilimitada de los convenios. Esto supone volver a una situación anterior a la de hace seis años, ya que la reforma limitó su duración a un año.

CCOO ha instado al Gobierno a que utilice "de manera inmediata" cualquier vía legal para poner en marcha estos cambios, si bien Vicente ha sido consciente de que diciembre va a ser complicado.