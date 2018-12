Los sindicatos presionan al Gobierno para que derogue ya las reformas laboral y de pensiones

Los sindicatos mayoritarios CC OO y UGT creen que el diálogo con el Gobierno y la patronal CEOE para pactar cambios en la reforma laboral y en la de pensiones de 2013 está a punto de agotarse. Y no ven que CEOE vaya a sumarse al acuerdo, así que exigen al Ejecutivo de Pedro Sánchez que actúe y que legisle por decreto o con acuerdos parlamentarios "en enero" como muy tarde, ha reclamado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, este martes.

"Es tiempo de dejar los anuncios y actuar", ha apostillado el líder de CC OO, Unai Sordo, en la misma línea. Ambos salían de una jornada sobre el futuro del trabajo en el Consejo Económico y Social, en la que antes habían intervenido la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y el presidente de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi.

Casi desde que firmaron el acuerdo salarial, los sindicatos, la patronal y el Gobierno han comenzado a negociar cómo modificar la reforma laboral en cuestiones como la negociación colectiva -concretamente qué convenio debe prevalecer, el de empresa o el sectorial-, como regular la subcontratación o legislar sobre el control de jornada. Las conversaciones han avanzado bastante entre el Gobierno y los sindicatos, pero la patronal está lejos de las posiciones de las otras dos partes.

Ante esta cercanía de posiciones, los sindicatos creen que la vía del diálogo ya está agotada y que CEOE no está por el acuerdo. Y eso es lo que les ha llevado esta mañana a los dos líderes a reclamar al Ejecutivo que actúe.

No es la primera vez que Sordo y Álvarez piden al Gobierno que no deje de actuar si no hay acuerdo. Sin embargo, en esta ocasión el tono empleado ha sido distinto. Por primera vez han puesto un plazo y, además, llega después de la reunión que mantuvieron ayer ellos dos con la ministra Valerio y el nuevo presidente de CEOE Garamendi.

En esa jornada, Valerio, por su parte, ha pedido disculpas a los agentes sociales por la subida unilateral del salario mínimo anunciada en el pacto presupuestario con Podemos. Ese incremento provocó la ira de la patronal y Garamendi se lo recordó en su primer discurso como máximo dirigente de CEOE. Este martes la ministra les ha pedido perdón directamente a los agentes sociales por no consultarles. "No es lo correcto", ha admitido.