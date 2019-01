Los trabajadores de Amazon retoman la huelga en plena campaña de Reyes

Los trabajadores del centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares han retomado este jueves los paros, que ya estaban convocados, en plena campaña de Reyes para reclamar mejoras laborales. Para este viernes también hay paros convocados. La huelga comenzó este miércoles a las 10 de la noche. Douglas Harper, delegado de CC OO, ha explicado que los datos de participación que manejan de la madrugada son del 60% y que han alcanzado el 70% durante los turnos de esta mañana. Según este delegado sindical, no se han producido incidentes destacables.

Amazon no ha ofrecido datos acerca de si se están produciendo retrasos en la entrega de sus pedidos por los paros convocados. "Esperamos seguir manteniendo nuestros compromisos con los clientes durante las navidades en España y en toda Europa", ha afirmado la compañía en un correo electrónico. La empresa asevera que, junto a sus clientes, sus empleados son otra de sus prioridades. "Ofrecemos buenos salarios y condiciones laborales, creando un lugar de trabajo atractivo y agradable". La empresa ha explicado que el salario mínimo anual es de más de 19.300 euros para sus empleados en el centro logístico de Madrid y que les financian programas de formación.

Harper explica que el principal motivo para la huelga es la decisión de la empresa de no renovar el convenio del centro de San Fernando, el único de España que lo tiene, y sustituirlo por el acuerdo sectorial de logística que existe para Madrid, lo que supone un recorte de las condiciones laborales. A raíz de este conflicto, los trabajadores comenzaron las huelgas en marzo de 2018. Reclaman que se liguen sus salarios al IPC y más coberturas en caso de baja."Hay categorías laborales que no se han respetado con el nuevo convenio y trabajadores que han perdido hasta 3.5000 euros al año de su salario", denuncia Harper. Este delegado sindical afirma que sus salarios se han visto devaluados hasta un 1,2% como consecuencia de la subida del coste de la vida. "La empresa no se ha mostrado dispuesta a negociar para que los sueldos no pierdan poder adquisitivo".

Los sindicatos afirman que es previsible que se produzcan retrasos en las entregas como consecuencia de la huelga. "Durante la mañana no ha salido ningún camión del centro", afirma Harper.

Estos paros se suman a otros realizados con anterioridad en el centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares, la mayor de las plataformas que el gigante del comercio electrónico tiene en España y la primera que abrió en el país. CC OO y CGT ya convocaron paros para el Black Friday, el 23 y 24 de diciembre, durante el puente de la Constitución, el 7 y 9 de diciembre, y los días 15 y 30 de diciembre, y en víspera de Reyes, los días 3 y 4 de enero.