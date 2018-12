Anunciando unas navidades llenas de azúcar y caramelo

La Navidad es una época del año que provoca, según cada persona, sentimientos encontrados. Por un lado es tiempo de celebraciones, reencuentros y alegría, y por otro de melancolía, tristeza y añoranza por el pasado.

Lo que sí queda patente es que es un período de emociones, y los sentimientos están a flor de piel. En estos casos, los anuncios que van directamente al corazón, intentando tocar la fibra sensible del espectador, son los más utilizados por las marcas.

Hagamos pues un repaso a esas campañas de lágrima fácil y buenas intenciones que según llegan las luces de colores a las calles de la ciudad los publicistas nos enchufan sin compasión para alegría de unos y desesperación de otros.

No podíamos empezar este repaso por otro que no fuera el que ha realizado la agencia Adam&Eve/DDB para los grandes almacenes británicos John Lewis. Solo se ha lanzado en países dónde están presentes sus tiendas, pero todas las televisiones del mundo lo han emitido en sus informativos. Un emotivo homenaje a Elton John con el pretexto de las navidades.

Grandes almacenes John Lewis. "Algunos regalos son más que simples regalos". Agencia Adam&Eve/DDB, Reino Unido.

Como emotivo es también el anuncio de los almacenes Sainsbury´s. Niños y Navidad son dos conceptos que van íntimamente unidos. No se puede concebir una Navidad sin niños correteando por las calles con sus juguetes nuevos o lanzándose enormes bolas de nieve (donde haya nieve). Las representaciones navideñas escolares también son parte de ese escenario festivo y los sonrientes padres de las criaturas un elemento más.

Almacenes Sainsbury´s. "La gran noche | Damos todo lo que tenemos por los que queremos". Agencia Wieden & Kennedy, Reino Unido.

Otro spot que ya empieza a ser un clásico en estas últimas navidades es el de los ositos Paddington perdidos por el aeropuerto londinense de Heathrow. Tras los anuncios de 2016 y 2017 de estos simpáticos animalitos, llega el de esta Navidad muy en la línea de años anteriores. Lo que echan de menos realmente son las navidades.

Aeropuerto de Heathrow. "Celebrarla en casa hace Navidad". Agencia Havas, Reino Unido.

También destinado a padres con hijos y con padres que son abuelos es el de la empresa francesa de telecomunicaciones Bouygues. El uso de las redes y las nuevas tecnologías para compartir fotos, vídeos y todo tipo de multimedia es ya un acontecimiento cotidiano. No está de más recordarlo a través de todo aquello que antes no nos gustaba y ahora añoramos con cariño.

Operadora de telecomunicaciones Bouygues. "Estas navidades, ofrece más que tecnología". Agencia BETC, Francia.



Y dentro de todo estos anuncios llenos de azúcar y caramelo, este me parece uno de los más originales. Se trata del anuncio de la fábrica sueca de muebles Ikea para el mercado italiano. De los malos momentos siempre hay que intentar sacar lo bueno.

Tienda de muebles Ikea. “Nueve siete de cada diez personas celebran las navidades en casa. Estamos destinados a cambiar”. Agencia DDB Group, Italia.

Pero no todo a finales de diciembre son alegrías y canciones. También hay personas que no mejoran su situación por festivas que sean estas fechas. Lo sabe la oficina canadiense de El Ejército de Salvación, una organización internacional, ahora conocida por su labor de beneficencia social, que pone el foco en esa gente que no tiene ni puede celebrar nada.

Terminamos como empezamos. Porque seguro que hay alguien en este mundo que no ha visto completo el anuncio de la Lotería de Navidad de este año. Y eso es imperdonable. Ya se nos han jubilado las burbujas de Freixenet, el calvo de la lotería, todos han vuelto a casa por Navidad y hasta Edu ha terminado de felicitar las fiestas... Por un clásico moderno que nos queda en publicidad, no vamos a dejar que pase desapercibido.

¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo para todos!