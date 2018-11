MásMóvil gana el partido y camina hacia el Ibex

MásMóvil va viento en popa. El cuarto operador sigue batiendo récord de ganancia de clientes. Esta semana anunció los 7 millones de clientes y apenas dos días después compró Lebara, el operador móvil virtual especializado en el segmento de inmigrantes, con lo que ganó otros 420.000 abonados. En los nueve primeros meses, ganó 56,7 millones de euros frente a las pérdidas de 148 millones de euros que registró en el mismo periodo del año pasado, gracias a un aumento del 9% en los ingresos, hasta 1.038 millones.

Coincidiendo con la presentación de resultados del tercer trimestre, anunció que revisaba al alza sus previsiones, ya de por sí ambiciosas. El único pero a ese camino triunfal es la cotización. Tras ser el mejor valor del mercado en 2017, este año ha detenido su carrera alcista

"Ha ido mejor de lo previsto. En los nueve primeros meses hemos llegado al 80% del objetivo del Ebitda para todo el año y conseguido un millón de clientes adicionales entre banda ancha y postpago móvil cuando el objetivo eran 800.000", indica Meinrad Spenger, consejero delegado de MásMóvil.

Spenger no comparte la estrategia de promociones y grandes descuentos que aplican sus competidores, y que se ha intensificado durante este verano. "Hemos demostrado –dice- que las promociones en España ya no dictan todo el volumen de captación de clientes porque estos no se fían de las promociones. En el tercer trimestre no hemos hecho promociones, ni para captación ni para retención, y aun así ha sido un periodo muy exitoso. Eso significa que vamos a seguir siendo razonables y racionales en el futuro, y no nos vamos a meter en promociones temporales porque cuando acaban el cliente ve que su factura se duplica y se enfada. Nuestra política es ofrecer un precio justo y previsible. Y eso es bueno para los clientes, que saben lo que van a pagar sin sorpresas, y para la compañía, porque es más fácil dar un buen servicio si hay un precio estable".

Precios fijos y sin sorpresas

El máximo directivo de MásMóvil no promete bajadas de precios con el nuevo año pero se compromete a no subir los actuales. “No vamos a subir precios. Intentamos ser honestos. Si alguien contrata un servicio le mantenemos el precio para ese servicio. Tampoco hacemos regalos con truco y tenemos una oferta suficientemente amplia por si alguien quiere cambiarse”.

Lanzará su servicio de televisión con Agile en el primer trimestre de 2019

El éxito comercial de MásMóvil se ha puesto a prueba este verano con la llamada guerra del fútbol desatada por Vodafone, tras su decisión de renuncian a pujar por El Partidazo y la Champions, lo que provocó una ofensiva de Movistar y Orange, que disponen de todas las competiciones futbolísticas. MásMóvil los ganó a todos ellos y logró arrebatar a sus rivales en agosto y septiembre 35.000 clientes de líneas de telefonía fija e Internet y 91.000 de móvil gracias al procedimiento de la portabilidad pese a ser el único operador que ha renunciado completamente a tener una oferta televisiva propia y, por tanto, a emitir los contenidos deportivos.

“Ahora mismo los operadores han creado una burbuja de los contenidos como en su día ocurrió con el regalo de móviles. Claro que los contenidos tienen mucho valor, pero no para los operadores. Los clientes están suficientemente educados para buscarse sus contenidos ellos mismos, porque están disponibles en Internet y no necesitan que los operadores les intermedien. Es bastante triste que el tema de los derechos domine el discurso de los operadores. Debiéramos hablar de cómo contribuimos a la economía española o a la creación de empleo o el despliegue de red. Y no dedicarnos a un asunto que interesa al 20% de los españoles y para el que solo 10% está dispuesto a pagar como es el fútbol de pago”.

Meinrad Spenger, consejero delegado de MásMóvil, y las cuatro marcas comerciales de MásMóvil, a la que se suma ahora Lebara.

Oferta de televisión

MasMóvil, a través de Yoigo, tiene una oferta televisiva a través de Agile TV, una empresa que permite acceder a través de Internet a los contenidos de las plataformas de pago de un modo unificado. El servicio está ahora en una fase piloto para 1.000 clientes y se espera su lanzamiento comercial masivo en el primer trimestre de 2019.

“Nuestro concepto de los contenidos es moderno y flexible. Está basado en Android, y el cliente personaliza su oferta y paga únicamente por lo que usa. El acceso a nuestra oferta cuesta entre 3 y 5 euros y si quieres algo específico tienes las plataformas por Internet (OTT) como Netflix o Bein Sport. En cualquier caso, somos un agregador, no un operador de televisión. No vamos a producir series ni a comprar derechos. Jugamos al fútbol pero no participamos en la guerra. El fútbol estará disponible en OTT pero no vamos a comprar la Champions".

A la operadora amarilla, que acaba de cambiar de logo, tampoco parece preocuparle la ofensiva que han lanzado sus competidores con segundas marcas low cost como O2 de Telefónica o Vodafone Bit para intentar frenar la sangría de clientes que se marchan a MásMóvil

“No queremos valorar la estrategia de otros, aunque tengo mis dudas, pero no es mi problema. A nosotros nos va bien con una estrategia multimarca. Estamos convencidos de que nuestro éxito depende en gran medida de nosotros mismos. Tenemos con mucha diferencia el mejor nivel de satisfacción de clientes y este el motor de nuestro crecimiento. No somos agresivos en captación ni invertimos mucho en marketing. Lo que invierte Yoigo es más o menos lo mismo que invierte la segunda marca de Vodafone. Porque preferimos invertir en nuestros clientes. Y eso significa una atención al cliente desde España y digitalizada, y páginas web y app para que la interacción sea más fácil. Si miramos demasiado lo que hacen otros nos convertimos en plagiadores, y no lo somos ya que lideramos la innovación. Preferimos tomar decisiones estratégicas a largo plazo que hacer cosas tácticas a corto plazo”.

Para Spenger, todas la marcas de MásMóvil son “premium” por la calidad del servicio, aunque en términos de posicionamiento, la marca Premium esYoigo; MásMóvil es nuestra marca value for money; PepePhone, la marca digital y el segmento latino y la inmigración está cubierto por LlamaYa y gracias a la adquisición comunicada esta semana, también por Lebara.

“Los clientes no se fían ya de las promociones”, dice el consejero delegado, Meinrad Spenger

"Hace dos años, la única marca que crecía era MásMóvil. Ahora y desde hace tiempo ya todas están en positivo. Y eso nos hace menos atacables”.

La operadora acaba de acometer un importante operación corporativa con la recompra de deuda convertible que estaba en manos de ACS por 480 millones de euros. “ACS ha estado 18 años en la compañía, inicialmente en Xfera. No es su core business y es lógico que busquen rentabilizar parte de su inversión. Y esta parte era tan rentable que consiguieron más dinero que Telia hace dos años por cinco veces más participación en la antigua Yoigo. Ha sido una operación fantástica para ACS. Consigue liquidez de más de 400 millones y, además, mantiene una participación de casi el 3% en la compañía. Para MásMóvil también ha sido una gran operación ya que ha evitado una dilución del 5% del capital para sus accionistas, aumenta el free float de la compañía con la entrada de inversores institucionales y eso es importante porque aumenta la liquidez de la acción y nos dará la posibilidad entrar en el Ibex".

Precisamente, uno de los objetivos que se marca MásMóvil es la entrada en el Ibex, que ya tiene al alcance de la mano. “Creo que soy realista si digo que estaremos en el Ibex a lo largo del próximo año. Y eso significa que muchos fondos que están indexados a este índice van a poder invertir en nosotros y eso es un respaldo muy importante para la acción. En cualquier caso, estamos contentos como estamos y no nos vuelve locos este tema”.

Yoigo tiene un proyecto piloto de Agile TV para 1.000 clientes. R. M.

Tras una carrera fulgurante en Bolsa, siendo el mejor valor el pasado año por revalorización, la cotización de MásMóvil se ha detenido este año. Alcanzó los 130 euros por título pero luego se deshinchó hasta los 100 euros. La operación de ACS ha causado un desplome del 10%

“Si comparamos con los índices del mercado, la acción ha funcionado muy bien. Hemos subido de forma relevante. Tuvimos tanto éxito que ha habido gente que ha querido rentabilizar sus ganancias y vendido una parte de sus participaciones. Ahora estamos tranquilos, no hay un empuje vendedor. Todo lo contrario. En la última operación hemos tenido sobredemanda. Antes tenías que buscar 100.000 euros durante meses y ahora conseguimos 360 millones en unas horas”, señala Spenger.

El consejero delegado defiende la estabilidad del accionariado. “Nuestro accionista de referencia Providence ha hecho una apuesta a medio y largo plazo que es de agradecer. Y ACS mantiene un 3%, del capital. Hay un alineamiento total entre los principales accionistas con los que gestionamos la compañía. Y solo queremos crecer. Si alguien necesita vender hay liquidez en Bolsa y lo puede hacer”.

MásMóvil también puede batir otro récord, el de la retribución de sus directivos. En mayo, los 30 principales ejecutivos ejecutaron un plan de opciones que les reportó unas ganancias de 47 millones que se puede completar al año que viene con otro que acumula unas plusvalías latentes de más de 130 millones.