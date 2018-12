Emiliano González: “Los cruceros tienen un margen de crecimiento espectacular en España”

Fue nombrado hace un año presidente en España de MSC Cruceros, tras más de 13 al frente de la dirección general de la compañía, con sede en Ginebra (Suiza), aunque de origen italiano. Emiliano González (Madrid, 1951), avanza en esta entrevista a bordo del buque Meraviglia, atracado en Valencia, el papel estratégico que España, con Barcelona a la cabeza, supone para la naviera, que hasta 2027 invertirá 12.000 millones de euros en nuevos barcos, cuatro de ellos del segmento de "ultralujo". MSC también tiene previsto dedicar 28 millones de euros a la construcción de su terminal, —más de 13.000 metros cuadrados de superficie— en el Puerto de Barcelona. Un proyecto que ha diseñado el arquitecto Ricardo Bofill.

Pregunta. ¿Qué supondrá tener una terminal propia?

Respuesta. Nos permitirá la llegada de barcos cuando nosotros lo estimemos. Podremos garantizar un atraque para todos los puertos base, que con la demanda que hay en Barcelona, es muy importante, y también los de escala. En este momento la empresa ya ha puesto a la venta comercialmente el año 2020. Los itinerarios de 2021 y 2022 están cerrados aunque no se han hecho públicos. La petición a los puertos para atracar se tiene que hacer con mucha antelación. Son como los slots aéreos [turnos de vuelo].

P. ¿Es Barcelona un puerto estratégico para la compañía?

R. Por supuesto. Barcelona es el primer puerto europeo en tráfico de clientes de cruceros y el quinto del mundo, tan solo superado por cuatro puertos en el Caribe americano. Es, desde hace años, el primero, con una presencia y crecimiento continuado. Además, se está produciendo un fenómeno: cada vez más clientes de diferentes nacionalidades eligen la ciudad como puerto de inicio y destino de su crucero. Hay un retorno económico para la ciudad, mayor que el que hace un cliente en escala. La gran conectividad aérea de El Prat con Europa y con otras ciudades del mundo facilita conexiones que permiten a los clientes de muchas latitudes, pero sobre todo de Europa, llegar con mucha facilidad a Barcelona.

P. ¿El conflicto catalán no les ha perjudicado?

R. Para nada. Se incrementa cada año. Por eso hemos solicitado una terminal de cruceros que ha diseñado Ricardo Bofill.

P. Los vecinos han pedido a la alcaldesa de Barcelona que frene el aumento de cruceristas. ¿Qué opina?

R. Hay un acuerdo de febrero de este año entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de Barcelona que delimita las zonas que quedan para las terminales de cruceros. Tenemos un punto de entendimiento que puede ser extrapolable a otros países. Las zonas más próximas del puerto a la ciudad dependerán en 2026 del Consistorio. Barcelona tuvo el año pasado cuatro millones y medio de clientes de cruceros, compárelos usted con el resto de turistas que visitan la ciudad. Son turistas que aportan un nivel más elevado con un factor de prescripción elevadísimo. El cliente que hace escala regresa con una estancia más larga.

P. ¿Cuál es el porcentaje de negocio del mercado español?

R. El mercado español es tremendamente estratégico para la compañía. España es el segundo destino europeo de cruceros. Solo superado por Italia. A nivel emisor, España es el cuarto mercado. El primero es Alemania, el segundo el británico, seguido del italiano. España ha superado a Francia. Cada vez hay mayor demanda de barcos y destinos nuevos. MSC, además de consolidar la oferta, quiere incrementarla, ofrecer barcos más grandes, con más servicios.

P. Entonces, ¿no está saturado el mercado?

R. Para nada. Todo lo contrario. Los datos de penetración nos muestran que en España es muy baja. Hay mercados más maduros como Italia y Alemania, con una población el doble que España. Este último tiene 2,2 millones de cruceristas, según cifras de 2017. España tuvo 504.000. Tenemos un margen de crecimiento espectacular en España. Y en el conjunto de Europa. Lo que ocurre es que en esos mercados maduros el índice de crecimiento, lógicamente, es menor cada año. En España hay un potencial increíble. Se puede llegar a doblar las cifras de 2017.

P. ¿Las buenas perspectivas son porque el sector ha cambiado?

R. Está evolucionando más que cambiar. El mercado de cruceros mundial está liderado por Estados Unidos que tiene prácticamente más del 50% de los clientes emisores de mercado. Pero en Europa, y dentro España, los índices de crecimiento demuestran que es un producto muy aspiracional. Además, ha cambiado la mentalidad que existía años atrás de que era un producto aburrido, solamente para gente mayor. El crucero es hoy en día un producto para todas las edades. En el mercado español nos encontramos, cada vez más, con primeros cruceristas. Por otra parte, el índice de repeticiones es elevadísimo. Engancha.

P. ¿No teme que pase de moda?

R. No, no. Todo lo contrario. La estancia en una ciudad puede ser de seis o siete horas, pero el día tiene 24. Durante la navegación incorporamos cada vez más servicios con el objeto de diversificar la oferta.

P. ¿Se sienten responsables de la creciente turismofobia?

R. Para nada. Y lo rechazo totalmente. Hay que respetar los deseos de los ciudadanos, pero lo que pedimos es congruencia y datos reales. El cliente de cruceros comparado con el tipo de turista que visitan las ciudades es minoritario. Es totalmente amigable, con un nivel de gasto muy importante, que busca divertirse, pasarlo bien, gastar dinero y volver con un sabor agradable para una estancia posterior de más larga duración.

P. ¿Qué me dice sobre el daño ambiental que se achaca a los cruceros?

R. No es cierto. No responde a una realidad. En el caso de MSC nuestros protocolos de medioambiente van muy delante de las medidas y los reguladores europeos. Los próximos barcos que pondremos en marcha serán de gas natural licuado, combustible compatible con el medioambiente y sin emisión de gases a la atmósfera. Los procesos de reciclajes en los barcos de MSC son exhaustivos. Nos hemos comprometido a la sustitución en toda la flota de casi todos los artículos de plástico de un solo uso. No tiramos las aguas residuales al mar. Cuando llegamos a puerto, las que no se han podido reciclar, se introducen en contenedores y se entregan a las empresas especializadas para que los depositen en los lugares adecuados. El respeto es total.

P. ¿Qué datos de facturación y beneficios tienen?

R. Es una empresa familiar, sin socios. El consejo es la familia y la que toma las decisiones para cualquier tipo de inversión. La compañía tiene siempre un factor de crecimiento, lo consiguió en el mercado de carga siendo la segunda compañía a nivel mundial, de manera orgánica, sin compras, fusiones o adquisiciones. Hay muchas empresas que crecen sobre la base de compras y absorciones.

P. No es el caso de MSC, según usted.

R. Nunca ha sido así. Sí que le puedo decir que la construcción de un barco de cruceros se suele hacer con el 30% de fondos propios y 70% de capital exterior que se consigue a través de entidades financieras. La compañía acomete las inversiones de barcos nuevos de esta manera.

P. ¿Hay algún techo de crecimiento?

R. Está por ver. El crecimiento de la compañía es sostenido. Las inversiones que se hacen son muy analizadas y sustentadas por una demanda creciente en todo el mundo. La compañía tiene presencia en los cinco continentes. Conforme la flota se amplía, los destinos también. E iniciamos proyectos nuevos, como los cruceros temáticos y de vuelta al mundo. Ahora combinamos la satisfacción de viajar en crucero con la afición y los gustos de los clientes.

P. No temen una recesión. Alemania no pasa por su mejor momento.

R. El mercado alemán de cruceros lleva creciendo tres años. Eran los segundos. En 2016 consiguieron ser líderes, en 2017 se consolidaron y en 2018 van a crecer. Es posible que un país atraviese dificultades económicas y presente ciertas debilidades, pero no se reflejan en la demanda turística.

P. ¿El brexit afectará a los turistas británicos que usan los cruceros?

R. No tenemos ninguna percepción de que vaya a ocurrir. En materia de movimiento de clientes y aduanero no va a ver ningún tipo de problema. En cuanto a conexiones aéreas, mientras se mantengan las actuales desde el Reino Unido hacia Barcelona, no tiene que haber problema. El cliente va a tener el servicio igual.

P. ¿Se han planteado alguna vez la construcción de sus cruceros de MSC en astilleros españoles?

R. Lamentablemente, en España, no hay ningún astillero preparado.

P. ¿Navantia tampoco?

R. Navantia hace revisiones de barcos y puede construir algunas piezas. Lo hace muy bien, pero no tiene la tecnología necesaria para buques de 160.000 toneladas y 6.000 clientes a bordo. Como europeos nos tenemos que sentir orgullosos porque los tres mejores astilleros para la construcción de cruceros están en Europa. En Italia, Francia y Alemania. Las grandes empresas americanas vienen a Europa a construir sus buques. MSC construye en el astillero francés de Chantiers de l'Atlantique y en el italiano Fincantieri.

P. ¿Qué proyectos tienen para la Comunidad Valenciana?

R. La presencia del grupo en la Comunidad Valenciana es histórica y permanente. Primero como empresa de carga, que lleva aquí muchos años. Hace 13 años establecimos una temporada permanente en Valencia y pensamos estar muchos años más. Ahora es fácil decir que se apuesta por Valencia. Pero nosotros llevamos ya más de 400 escalas con miles de turistas. Los nuevos barcos también vendrán a Valencia.