Renfe destituye a dos gerentes tras los nuevos incidentes del tren a Extremadura

Uno de los trenes con dirección a Extremadura que sufrió una incidencia en el puente, parado en el campo. En vídeo, la denuncia de un usuario de Twitter después de que su tren se parara en Fuenlabrada. VÍDEO: EPV

Primeras destituciones por las deficiencias del tren en Extremadura. El comité de dirección de Renfe ha cesado este lunes a dos de sus cargos técnicos tras los nuevos incidentes registrados durante el pasado fin de semana en cuatro trenes. En concreto, la compañía ferroviaria ha despedido al gerente de Servicios Comerciales Sur y al gerente de Gestión y Contratos de Fabricación y Mantenimiento.

El primero era el encargado de gestionar las relaciones ferroviarias de trenes de AVE, Alvia, Altaria y Talgo entre el centro peninsular con Extremadura y Andalucía, mientras que el segundo coordina el mantenimiento interno. La compañía considera que los fallos de las locomotoras se "derivan de no verificar la calidad del mantenimiento que realiza Erion", la empresa conjunta entre Renfe y la privada Stadler que se encarga del mantenimiento de ese material ferroviario.

La compañía asegura que a la mayor brevedad propondrá el nombramiento de los nuevos responsables de estas dos gerencias, cuyo "primer objetivo será mejorar la calidad del mantenimiento y de los servicios en los servicios ferroviarios con Extremadura", según sostiene Renfe en un comunicado.

Entrevistado esta mañana en la cadena SER, Isaías Táboas, presidente de Renfe, ha asumido que la compañía "ha fallado a los ciudadanos", por lo que ha pedido "perdón a los extremeños" por las molestias. "Los servicios públicos no deben fallar. Es muy grave y hay que pedir perdón", ha asegurado.

Renfe ha informado de estos ceses después de un puente del Pilar plagado de incidentes en la línea a Extremadura. El viernes un Talgo Madrid-Badajoz con 134 pasajeros sufrió una avería en la localidad toledana de Torrijos. Llegaron a su destino por carretera con cuatro horas de retraso. El sábado, otra avería obligó a un tren del servicio Mérida-Madrid a detenerse en Fuenlabrada por falta de combustible. Y el domingo se registraron otras dos incidencias, una en la línea Cáceres-Sevilla y otra en el Talgo Badajoz-Madrid.

Tras estos nuevos percances, en los que volvieron a repetirse las imágenes de viajeros tirados con sus maletas, la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de Extremadura, Begoña García Bernal, pidió el domingo por carta al presidente de Renfe que depurara "con carácter urgente" responsabilidades por los incidentes ocurridos en el tren extremeño durante los últimos días. En esta carta, la consejera extremeña solicitaba también a Táboas "un esfuerzo adicional y medidas complementarias, sobre todo en mejoras en el mantenimiento de los trenes", entre otras.

"Apenas dos meses después no tengo más remedio que expresarte mi inquietud no solo por el elevado número de incidentes, sino incluso mi perplejidad porque algunos de esos incidentes se escapan a cualquier explicación razonable, tales como fallos en los frenos o la parada de un tren por falta de combustible", indica García Bernal en la carta.

La consejera anunció que ha convocado una reunión del Pacto Social y Político por el Ferrocarril para el 22 de octubre con el fin de "abordar la situación de las infraestructuras ferroviarias en la región, su evolución en los últimos meses y también los incidentes ocurridos durante este fin de semana".

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha felicitado de que "se empiecen a asumir responsabilidades". No obstante, a su juicio esos ceses no compensan lo ocurrido, algo que ha calificado de "puñetera vergüenza".

"Espero que cuanto antes tengamos una alternativa en condiciones, al menos ahora hay un Gobierno que asume responsabilidades y que cesa a la gente que debería haber evitado que esto ocurriera, bienvenido sea aunque haya tenido que ser ahora. Ha habido cosas graves en el pasado que nunca tuvieron como consecuencia el cese de nadie", ha recordado tras reunirse con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera Vara.

Asimismo, Vara ha confirmado que las decisiones que se adopten en el marco del Pacto por el Ferrocarril las harán suyas, incluyendo la participación, si es el caso, en futuras movilizaciones. En este sentido, ha recordado que el lunes de la semana que viene se reunirán, y su gobierno "asumirá" las decisiones a las que lleguen: "Si decide el pacto hacer manifestaciones, lo asumiremos".

El portavoz del PP Infraestructuras en la Asamblea de Extremadura, Víctor Del Moral, ha considerado que los ceses "son un atajo" del Gobierno de Pedro Sánchez que "no resuelve ni de lejos el caos del tren extremeño ni sirve para atenuar la vergüenza que hemos vivido en este puente". El presidente de los populares extremeños, José Antonio Monago, ha insistido en que es preciso volver a manifestarse en Madrid para exigir un tren digno en Extremadura..

El estado del tren a Extremadura ha sido uno de los asuntos tratados este lunes en su reunión el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De cara a esta cita, la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Agustina García Élez, envió también una carta al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en la que reclama soluciones para ambas regiones.

"Esto no podemos aguantarlo, como tampoco puede hacer Extremadura". "No puede ser que los usuarios no sepan si van a llegar a tiempo y nuestro objetivo va a ser el de seguir reivindicando que no puede ser que un tren no llegue a su destino ya no solo en hora, sino que nunca llegue", asegura