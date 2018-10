Minor abre el lunes el plazo para aceptar la opa sobre NH

El próximo lunes, 8 de octubre, comienza el plazo para que los accionistas de la cadena hotelera NH decidan si quieren vender sus acciones a la empresa tailandesa Minor International. Una vez que la CNMV autorizase la oferta el pasado martes, los accionistas de la hotelera española tendrán hasta el día 22 para vender a la empresa asiática sus títulos por 6,30 euros por acción en efectivo. Tras varias operaciones, Minor es ya de largo el máximo accionista de NH Hotels, con un 46,25% del capital. En julio, cuando sobrepasó el 30%, lanzó una opa por el 100% con la intención de llegar al menos al 51%.

Tras la aceptación de la opa por la CNMV, Minor, que posee 161 hoteles, 2.100 restaurantes y distribuye marcas de consumo, ha publicado este viernes el anuncio formal que da comienzo al proceso. En él, acota el plazo de aceptación de la oferta: del lunes 8 de octubre al lunes 22, 15 días naturales. No más de siete días naturales después de finalizado el plazo, se publicará el resultado de la opa, dirigida al 100% del capital, excepto las 181.376.226 acciones, el 46,25% que ya posee Minor. Es decir, va dirigida en realidad al 53,75% del capital (210.804.017 acciones), como consta en el folleto explicativo depositado por Minor en la CNMV.

Según dicho folleto, Minor ofrece 6,3 euros por acción, una vez descontado el dividendo de 0,10 euros por acción que fue abonado por NH a sus accionistas el 27 de julio de 2018, lo que supone valorar NH en unos 2.500 millones de euros. Las acciones de NH cotizan este viernes a 6,295 euros, cotización en la que están ancladas desde hace meses. La CNMV autorizó la operación al "entender ajustados sus términos a las normas vigentes" y "considerar suficiente el contenido del folleto explicativo" tras la última información aportada por el grupo tailandés registrada el pasado 25 de septiembre.

En su anuncio, Minor afirma que mantendrá a NH en Bolsa y que apoyará a su consejo de administración en la implementación de su plan estratégico. No obstante, en su última junta de accionistas, el consejo de administración de NH consideró que la oferta de Minor no era mejor que la propuesta de fusión que había presentado el grupo Barceló a finales del año pasado y que fue rechazada, por lo que recomendó a los accionistas no vender.

De hecho, uno de los accionistas de referencia, el Grupo Inversor Hesperia, propietario del 8,14% de NH, se opone a que Minor se haga con el control de la cadena y, con la ayuda de JP Morgan, busca un inversor que presente una oferta alternativa a la de Minor. Hesperia ha advertido de que si Minor termina haciéndose con el control de NH, dará por finalizado el contrato de gestión de 28 hoteles de su portfolio suscrito con NH Hotel Group.