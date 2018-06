El consejo de NH anima a los accionistas a no acudir a la opa de Minor

El consejo de administración de NH Hoteles considera que la opa que lanzó el grupo tailandés Minor, propietario del 29% del capital de la cadena española, presentará a mediados de julio sobre el 100% de la sociedad —obligada al superar entonces el 30% de las acciones— no es mejor que la presentada por el grupo hotelero Barceló el pasado mes de enero, que fue rechazada. Así que anima a los propietarios de títulos a no acudir. Es lo que ha defendido hoy Alfredo Fernández Agras, presidente del consejo de Administración, ante la junta de accionistas de NH, celebrada este jueves en Madrid.

“La oferta de Minor International [de 6,4 euros por acción], valorándola sobre la de Barceló, ofrece liquidez, pero no satisface en valor de la sociedad ni aporta ninguna mejora sobre los planes estratégicos de la sociedad”, ha dicho Agras en su intervención en la Junta a modo de “reflexión”. “En consecuencia”, ha continuado, “es de esperar que el consejo actúe en consecuencia, puesto que nada justifica un cambio de criterio” respecto al rechazo expresado a la oferta de Barceló. Aunque ha llamado a esperar a la decisión formal del consejo, Agras ha destacado que las valoraciones de los analistas “superan el precio de la opa” puesto que recomiendan un valor de 6,9 euros por acción. Por tanto, “la alternativa [a la opa] que hay que considerar, si no hay mejora de la oferta [por Minor] es seguir siendo accionista del grupo”. Es decir, no vender.

En todo caso, ha anunciado que el consejo aportará un informe sobre la opa no después de 10 días de la presentación oficial de la oferta de Minor el próximo 12 de julio y ha llamado a “escuchar los planes de Minor para NH, que deberá presentar en el folleto a la CNMV” para comunicar la opa. Ese informe contará con la opinión de un banco que será nombrado para estudiar la oferta y valorarla y con la opinión de los miembros del consejo de administración, así como la intención de cada uno de acudir o no. Según ha dicho Agras, el consejo, respetando su deber de pasividad, “intentará mejorar los términos” de la opa, en particular, obtener una prima de control.

El consejero delegado, Ramón Aragonés, ha subrayado en su intervención el buen momento de la empresa, que justificaría ante los accionistas una negativa a la oferta de Minor, cosa que no ha llegado a hacer, pese a la petición de un accionista interviniente. Ha celebrado que la cadena registrara el año pasado “los mejores resultados de su historia” y ha anunciado que en 2018 “NH cumplirá todos sus objetivos”, superando incluso la cifra de resultado operativo prevista. Así, la empresa, según Aragonés, “está en condiciones de cumplir el plan para los próximos tres años”, con el que NH pretende superar los 100 millones de beneficio neto, los 300 millones de ebitda, y dejar el endeudamiento en el equivalente al Ebitda. Así, “la empresa tendrá una capacidad de crecimiento más allá del puro orgánico”, es decir, estará en condiciones de salir a comprar.