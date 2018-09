Préstamos con joyas de la abuela en el siglo XXI: los montes de piedad se modernizan

La silenciosa sala de Montemadrid donde los clientes esperan a tasar o recuperar sus joyas está llena de historias. Algunos aceptan contar la suya, otros la mantienen en secreto. “La vida da muchas vueltas y ahora estoy en un apuro. Con esto espero tapar agujeros”, confiesa Carlos que ha venido con su mujer, Paloma, ambos ya mayores. No aclaran más sobre los objetos que han empeñado, solo piden al presidente Sánchez que no se olvide “de nosotros”.

Junto a ellos, está Juan Carlos, alto, elegante, 60 años. “Soy consultor y me han dejado de pagar un trabajo y necesito algo hasta que consiga otro. Nos hemos ido de vacaciones con los hijos sin decírselo... prefiero que no lo sepan... ya sabes, el orgullo”, y se va sonriendo, estaba contento con la tasación.

María está despistada. Es joven y es la primera vez que va. “Vi en televisión que los sitios de compro oro tenían mal las básculas. Prefiero venir aquí, me fío más... venderé unos anillos de mi madre y mi abuela. Llevan años cogiendo polvo. No tengo hijos ni sobrinos y no necesito el dinero. Lo que me den irá para Cáritas”.

Al fondo de la sala, un ejecutivo joven, delgado y trajeado, con aspecto de ejecutivo bancario, se mueve mucho mientras habla por el móvil. Va y vuelve del mostrador. Da la gracias al empleado muchas veces y en voz alta. Ha logrado su objetivo, pero no quiere contarlo.

Cristóbal Sánchez, el director general de Montemadrid, recuerda que algunos famosos, sobre todo gente del espectáculo, han comentado abiertamente que eran clientes del Monte. "Para ellas no era nada vergonzante. Concha Velasco, Lina Morgan o Lola Flores han pagado algunos de sus espectáculos empeñando joyas. Es una buena utilidad del oro ornamental, creo yo".

El Monte de Piedad de Madrid está en el mismo sitio donde se fundó hace tres siglos, la Plaza de las Descalzas, cerca de la Puerta del Sol. "Para los vecinos de esta zona es una institución querida y emblemática. Los mayores recuerdan que no paró su actividad ni durante los tres años de combates durante la guerra civil", recuerda Santiago Gil De la Rosa, director de la institución.

Antes, en el Monte se podían empeñar objetos muy variados: máquinas de coser, de escribir, maletas, vídeos y los famosos libros de la canción de la tuna. Ahora ya no, pero algunos de esos objetos están guardados e identificados en Montemadrid, incluido una caja de libros antiguos, como testigos de la vida de sus dueños en otros tiempos.