Montero estudia que las rentas de más de 140.000 euros paguen hasta el 52% en el IRPF

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este lunes que las rentas de más de 140.000 o 150.000 euros tendrán una subida del IRPF de varios puntos (tres o cuatro llegó a decir a modo de ejemplo), si bien ha indicado que únicamente afectará a menos del 0,5% de los contribuyentes de este impuesto.

En declaraciones a la cadena a COPE, la ministra afirmó que es una de las medidas que están negociando con Unidos Podemos, pero que aún están en los "ajustes" y no se ha cerrado del todo. Montero apuntó que esta subida para las rentas más altas estará en un "rango pequeño de puntos (del IRPF)", por lo que no se conseguirá una recaudación "significativa".

Esta propuesta también figura en los Presupuestos alternativos que el PSOE presentó hace unos meses cuando estaba en la oposición. "El tipo marginal máximo de la escala estatal está en el 22,5% y se aplica a partir de 60.000 euros. La propuesta consiste en crear tipos incrementados superiores para los tramos más altos de renta, estableciendo un tramo al 26,5% a partir de 150.000 euros de renta se obtendrán 400 millones de erecuadación adicional", señalaba el documento del partido socialista. De esta forma, el tipo impositivo, incluyendo el tramo autonómico, en Cataluña, Andalucía o Asturias, las autonomías con el gravamen más elevado, se situará en el 52%.

La medida, ha explicado Montero, no tiende afán recaudatorio, dado que el 99,5% de los contribuyentes el IRPF quedarán al margen de esta subida, y enmarcó la propuesta en la negociación con Unidos Podemos, que ha puesto sobre la mesa esta medida.

En este sentido, recordó que actualmente el tipo más elevado del IRPF se sitúa, en el tramo estatal, en el 48%, por lo que elevar la fiscalidad de las rentas a partir de 140.000 euros en "cuatro puntos", colocaría el tipo máximo en el 52% o en el 51% si se eleva en "tres puntos". "Podemos apurar los márgenes que están en ese rango y teniendo en cuenta que nos separa aún una diferencia con los países de la zona euro", reiteró.

Los ricos no pagan IRPF

Preguntada por si los ricos en España no pagan IRPF, tal y como ayer afirmó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Montero dijo que el jefe del Ejecutivo "expresó una realidad", ya que sólo el 0,5% de los que pagan IRPF están por encima de los 140.000 euros, ya que los grandes patrimonios usan toda una "ingeniería fiscal" a través de figuras "perfectamente legales", pero que no declaran a través del IRPF, más centrado en las rentas del trabajo que en las del capital.

Dicho esto, volvió a insistir en que el Gobierno no subirá los impuestos ni a la clase media y trabajadora, ni a los autónomos ni a las pymes, sino que pedirá un "mayor esfuerzo" a las grandes corporaciones, grandes grupos empresariales y grandes patrimonios para "proteger" a los ciudadanos que usan los servicios públicos y "revitalizarlos".

Dentro de una "fiscalidad del siglo XXI", Montero enmarcó el impuesto anunciado por el Gobierno a las grandes tecnológicas, la fiscalidad a las transacciones financieras, nuevos impuestos medioambientales, el tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades y la subida del IRPF a las rentas a partir de 140.000 o 150.000 euros.

Impuestos sobre el diésel y las Sicav



En cuanto al incremento de la fiscalidad del diésel, la titular de Hacienda afirmó que el Gobierno está analizando todos los impuestos medioambientales y, dentro de ellos, aseguró que los expertos proponen la equiparación "progresiva" del gravamen del diésel y la gasolina, "que no se hará de una sola vez", pero sí de manera progresiva para que este tipo de carburante sea lo menos agresivo con el medio ambiente.

Finalmente, sobre las sicavs, el vehículo de inversión de los grandes patrimonios con una fiscalidad muy baja, Montero dijo que la intención del Gobierno no es acabar con esta figura, sino tener una "mirada crítica" y someterla a un "mayor control" para que no se use con el objetivo de ocultar patrimonios. "(Las sicavs) cumplen con una utilidad y hay que asegurarse de que se usan para ello", subrayó.

"Hay que someterlas (las sicavs) a mayor control, pero tiene una utilidad con una finalidad lógica, por lo que no se trata de eliminarlas del todo, sino de corregir lo que no funciona, e inspeccionar y poner controles", subrayó.