El PIB de España creció en 2017 menos de lo estimado hasta ahora

España acabó 2017 con un Producto Interior Bruto de 1.166.319 millones de euros. Significa que creció un 3% con respecto al año anterior, según ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística. Es una décima menos de lo estimado previamente, cuando se cerró el año con un dato provisional del 3,1%. En cambio, en 2015 se ha estimado que el alza fue dos décimas superior a los anunciado antes, hasta el 3,6%. Y en 2016 se revisa también a la baja una décima, al 3,2%.

El Instituto Nacional de Estadística publica regularmente sus estimaciones de PIB. Después, las ajusta tras revisar la contabilidad. Y este jueves publicó los resultados de su repaso al crecimiento de 2015, 2016 y 2017. El año pasado España creció el 3%, y no el 3,1% como se había avanzado en marzo. “Se producen algunas variaciones en la estimación de la composición de dicho crecimiento respecto a las proporcionadas, con una mayor aportación de la demanda nacional (2,9%, frente a 2,8%) y una menor aportación de la demanda externa (0,1%, frente a 0,3%)”, explica el INE. En el caso de la demanda nacional, la revisión llega porque se corrige al alza el crecimiento interanual en volumen del gasto en consumo final (del 2,2% al 2,4%). Es decir: que el gasto de los hogares y de las administraciones públicas contribuyó todavía más a tirar de la economía de lo estimado hasta ahora. También las exportaciones crecen más de lo anunciado en marzo (el 5,2%, y no el 5%), pero la corrección de las importaciones es más potente, ya que aumentaron un 5,6%, y no un 4,7% como se había calculado.

En cuanto a la evolución del mercado laboral, el empleo, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, se situó en 18 millones, lo que supone un incremento del 2,9% respecto al año anterior. Como consecuencia de esta actualización de la serie contable, el crecimiento en volumen del PIB en 2015 se revisa al alza en 0,2 puntos, hasta el 3,6% (1.081.165 millones). El del 2016 se revisa a la baja en una décima, hasta el 3,2% (1.118.743 millones).

La economía española ha sufrido cierta ralentización en 2018. El PIB creció un 0,6% en el segundo trimestre, una décima menos que en el primero y a su menor ritmo desde el segundo trimestre de 2014, según adelantó a finales de julio el Instituto Nacional de Estadística. El responsable de la moderación fue sobre todo el consumo de las familias, que se moderó desde un alza del 0,6% en el trimestre previo al 0,2%. Además, los precios del petróleo han subido con fuerza y eso ha encarecido las importaciones.

En todo caso, el Gobierno mantiene sus previsiones macroeconómicas para este año, que indican que el PIB crecerá el 2,7%, por lo que ya se esperaba una ralentización con respecto al 3% de 2017. Para el 2019 espera un alza del PIB del 2,4%.