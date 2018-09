Nada más llegar al Ministerio de Fomento, José Luis Ábalos tomó la decisión de ascender a Secretaría General el área de su departamento encargado de la vivienda, hasta ahora gestionado a través de una Dirección General. Al frente está Helena Beunza Ibáñez (Valencia, 1973). A esta licenciada en Derecho que ha desarrollado su carrera profesional en diversos puestos directivos, tanto en el sector público como privado, le toca lidiar con una de las patatas más calientes: la vivienda.

Pregunta. ¿A qué se debe el encarecimiento del alquiler?

Respuesta. Yo creo que las causas son múltiples: por la existencia de mayor población que quiere vivir en régimen de alquiler, por la dificultad que existe para acceder a una vivienda en propiedad, y por la existencia de nuevos regímenes de tenencia. Además, las políticas liberalizadoras del año 2013 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)y el mal resultado que han tenido sobre el mercado han determinado la mala situación en la que nos encontramos.

P. ¿Considera que la LAU de 2013 del PP fue una mala ley?

R. Los efectos perversos que ha tenido sobre las capas más necesitadas de la población no justifican en absoluto las medidas que se adoptaron. La liberalización no ha tenido efectos positivos ni tampoco los efectos que se pretendían y de eso tenemos que aprender para definir las políticas de vivienda que vamos a desarrollar.

P. Cree que ha tenido algo que ver el beneficioso régimen fiscal de las socimis en el 'boom' del alquiler?

R. Creo que son actores que han venido para quedarse, que se están convirtiendo en los mayores tenedores del parque en nuestro país y que están operando en el resto de países europeos, donde existe un parque de viviendas asequibles. Y muchos de ellos trabajan en ese mercado asequible, de manera que no podemos decir que son los culpables, sino que quizá una mala regulación es la culpable. Los mismos fondos, el mismo capital, está actuando de otra manera en otros países de nuestro entorno, por lo que quizá habría que establecer unas reglas claras del juego.

P. ¿Limitar el precio de los alquileres está entre sus objetivos?

R. En principio no estamos analizando la posibilidad de regulación de los precios. Dentro de las medidas regulatorias vamos a reflexionar hacia dónde queremos que vayan las políticas de vivienda en este país, cosa que no se ha hecho. Se han venido estableciendo políticas de vivienda a través de los planes que tienen una vida de cuatro años. Resulta del todo ilógico que la política de vivienda en un país se decida cada cuatro años y además, con un decalaje en la ejecución. Vamos a empezar a trabajar en una estrategia nacional de vivienda: el Estado decidirá cuál es el modelo más adecuado de política de vivienda y ayudará a las comunidades a tomar sus decisiones.

P. Además de modificar la LAU, van a poner en el mercado 20.000 viviendas de alquiler asequible. ¿Es realista?

R. Sí que se va a poder hacer porque se va a hacer teniendo en cuenta a todos los actores que existen actualmente en el panorama de vivienda en España. Vamos a tener en cuenta a comunidades autónomas; ayuntamientos; al Sepes (entidad estatal de suelo), que en los últimos años no se ha centrado en vivienda lo que debería; a las empresas públicas; a las cooperativas de vivienda; y al tercer sector, que juega un papel fundamental en los países de nuestro entorno y no ha hecho nada en España. Estoy segura de que todos juntos vamos a poder llegar a ese objetivo. Hablar de plazos es imposible hasta que en septiembre nos sentemos y veamos las posibilidades reales.

P. ¿Qué otras medidas contemplan?

R. Es súper urgente crear una estadística de vivienda en alquiler para dotar de transparencia al sector. También, modificar el régimen fiscal en general de la vivienda, la definición de vivienda desocupada que se está estudiando a efectos fiscales y modificar el Plan de Vivienda 2018-2021. Los jóvenes tendrán prioridad en nuestro plan de actuación y todas estas iniciativas saldrán del grupo de trabajo interministerial creado.

P. ¿Qué es vivienda asequible para este Gobierno?

R. Aquella que a una familia media española no le suponga un gasto medio familiar superior al 30% de los ingresos. En España la sobreexposición está en un 43,3% de aquellas familias que viven de alquiler a precios de mercado, según los últimos datos de Eurostat, cuando en la media de la UE es el 27%. Esta es una cifra demoledora. No podemos permitirnos que el 43% de las familias españolas tenga esta sobreexposición financiera porque afecta no solo al derecho a la vivienda, sino a que podamos desarrollarnos en el resto de facetas de nuestra vida.

P.¿Considera que hay burbuja?

R. Creo que es un tema muy complejo en el que lo importante no es hablar de si hay o no burbuja, lo importante es analizar bien la situación en la que nos encontramos. No tenemos datos objetivos y fiables aún, como sí existen en otros países de nuestro entorno.