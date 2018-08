“Los móviles Samsung con pantalla flexible estarán muy pronto en el mercado”

Pregunta. Samsung acaba de presentar el Galaxy Note 9. ¿Qué expectativas tienen?

Respuesta. Presentamos el primer Note en 2011 y durante los primeros dos o tres años en el mercado, la serie Note se aceptó como un móvil de pantalla grande y alto rendimiento. Convivió con el hecho de que otras compañías se apuntasen a la pantalla grande. La tendencia de los dos o tres últimos años es que entre el 45% y el 50% de los usuarios tienen una opinión muy favorable de Note, lo cual quiere decir que son clientes bastante exclusivos los que lo utilizan, personas que piensan en la productividad, el arte... En muchos aspectos, el Note 9 está preparado y diseñado para desarrollos futuros. La plataforma de inteligencia artificial empieza como un ecosistema abierto en el Note 9. Espero que las ventas sean parejas a las del Note 8, que han ido bastante bien.

P. ¿Cuál es el mercado en el que mejor funcionan los Note?

R. El Note 8 se ha vendido muy bien en Estados Unidos, Corea del Sur, Europa, el Sureste de Asia, en ese orden.

P. ¿Considera que el caso de las baterías del Note 7 es un asunto cerrado en lo que respecta a la reputación de la marca y no se volverá a repetir?

D.J. Koh, en la entrevista con EL PAÍS. RAMÓN MUÑOZ

R. Cuando ocurrió, dañó la reputación de la marca. Entonces me tomé muy en serio la asunción de la responsabilidad. Cuando llevamos a cabo el análisis interno, recalqué ante los empleados que la responsabilidad era mía y que no iba a despedir a nadie en conexión con esa crisis del Note 7 para que se centrasen en averiguar por qué había ocurrido aquello. Me ceñí a dos principios: transparencia y responsabilidad. Me llevó entre cinco y seis meses dejar el asunto zanjado. En enero de 2017, cuando cerramos la crisis del Note 7, determinamos que la raíz del problema había sido la célula de la batería. No es algo que decidiera Samsung aisladamente. Todas las instituciones externas que examinaron el asunto, científicos, ingenieros… llegaron a la misma solución: la causa residía en la batería. Yo asumí toda la responsabilidad, y al final llegué a la conclusión de que había sido una crisis buena.

P. ¿Una crisis buena?

R. Una crisis buena, porque aprendimos mucho. Era un accidente sin precedentes, pero hizo que Samsung fuese más competitiva, nos unió como organización. Fuera de Samsung oí comentarios del estilo de “la forma en que han gestionado este asunto en Samsung es muy buena, lo han hecho todo con la máxima transparencia”. En resumen: cuando ocurrió, hizo daño a nuestra marca. Seis meses más tarde, creo que estábamos totalmente recuperados.

P. La división de móviles registró una caída de las ventas en el segundo trimestre. ¿Las ventas del Galaxy S9 están cumpliendo las previsiones?

R. Los ingresos en el segundo trimestre han sido malos comparados con el mismo trimestre del año anterior. Ahora bien, si tomamos la primera mitad del año en conjunto, las ventas fueron superiores a las del año pasado. El crecimiento fue del 6% interanual en la primera mitad del año. Este año presentamos la serie 9 en el primer trimestre, mientras que el año pasado lanzamos la serie 8 en el segundo trimestre. Si comparamos por trimestres, el segundo trimestre del año pasado fue mejor, pero cuando miro las ventas del S9, veo que van cada vez mejor. Prefiero esperar al final de año que comparar por trimestres. De momento me quedo con el dato de que la primera mitad ha sido mejor este año, tanto en ingresos como en beneficios.

P. Samsung vende más smartphones que cualquier otro fabricante, pero el iPhone sigue siendo el dispositivo más rentable. Es decir, Apple gana más dinero con su iPhone que Samsung con sus dispositivos o que cualquier otro fabricante de smartphones. ¿A qué se debe esto? ¿Tiene Samsung algún plan para mejorar su rentabilidad?

Dong-Jin Koh, en la entrevista con EL PAÍS. R. M.

R. No quiero hacer comparaciones con el iPhone. Nuestra cartera de productos cubre la gama alta, la gama media y modelos más asequibles que venden muchas unidades. No solo vendemos en los países desarrollados sino también en sitios como la India, el sureste asiático, incluso en África. En esas regiones, no se pueden permitir solo teléfonos de alta gama. Por eso vendemos allí los modelos asequibles. Más adelante, quizá algunos sí puedan comprar los de gama alta. Se trata de estar presentes con la marca, que nos conozcan, y el día que crezca su economía, será el momento de que nos compren modelos de alta gama.

P. Hablando de esto, los smartphones de alta gama son cada vez más caros. Superan los 1.000 euros. ¿Considera que ese es un precio razonable? ¿Se reducirá el precio en la gama premium o seguirá creciendo?

R. Los consumidores esperan cada vez más potencia, mayor rendimiento. Al mismo tiempo, hay nuevas capacidades, mejoran las opciones de visualización, aumenta la memoria. Y con todos esos componentes, el precio sube. Como fabricantes, tenemos una cartera que abarca todos los modelos, gama alta, media y más asequible. En el segmento de los 600 dólares, estamos intentando incluir buena parte de las funciones y capacidades de la gama alta, para que las generaciones más jóvenes, los millennials, puedan permitirse comprar estos móviles de la serie Galaxy.

P. Los fabricantes chinos como Huawei o Xiaomi están creciendo mucho en los últimos tiempos. ¿Les preocupan?

R. Más que preocuparnos, en Corea tenemos un dicho: 'Cuando se juntan tres personas, sin ninguna duda vas a aprender algo de alguna de ellas’. Aunque sean nuestros rivales, las marcas de la competencia, no importa. Si hay algo que podamos aprender de ellos, tendremos que aprender. Eso sí, tengo mi propia hoja de ruta, a tres, cinco, siete, diez años vista. Por ejemplo, la nueva plataforma de inteligencia artificial (IA) la iniciamos hace siete años. Ahora está comenzando la generación 5G y en la primera mitad del año que viene, en algunos países se lanzarán smartphones 5G. En Samsung, más que estar preocupados, nuestro planteamiento es que, si hay algo que debamos aprender, lo aprenderemos. Pero tenemos demasiadas cosas de las que ocuparnos como para prestar atención a los fabricantes chinos.

P. La estrella de su empresa es el asistente virtual Bixby. ¿Cuándo estará disponible la versión en español?

R. Estamos trabajando para intentar hacerlo posible a final de año. Queremos ampliar los idiomas que maneja. Ahora mismo funciona en inglés americano, coreano y chino. Para finales de este año, añadiremos el alemán, el francés, el español, también el inglés británico.

P. ¿Pero Bixby entiende realmente cuando se le habla como estamos hablando usted y yo ahora?

R. Hace ocho años, cuando empezamos con los smartphones, no pensábamos en Bixby. Para hacerlo posible, el reconocimiento de voz es fundamental que entienda el lenguaje natural. Por ejemplo, cuando tienes hambre, hay gente que dice "tengo hambre"; otros dicen "necesito comida". Son expresiones diferentes, y ahí entra en juego la función de entender el lenguaje natural. Cuando el dispositivo entiende el lenguaje y la intención, el aprendizaje también es necesario. Y luego están los emojis. No solo entiende el lenguaje natural sino también el significado de los emojis.

P. ¿Y Bixby ya está preparado para dar ese salto?

Presentación del Samsung Galaxy Note 9 en el pabellón Barclays Center de Nueva York.

R. Hemos abierto Bixby a todos los desarrolladores de software para que entienda el comportamiento del usuario. Por ejemplo, en el dispositivo nuevo, si quieres coger un taxi no hace falta tener la app de los taxis ni Google Maps. Bixby busca en la Nube aplicaciones similares. Es una especie de interfaz de control que entiende tu comportamiento. En la Nube, Bixby encuentra todo lo que necesita para entenderte. Esto es algo que se anunciará en la Conferencia de Desarrolladores de Samsung en San Francisco los días 7 y 8 de noviembre.

P. En lo que respecta a la innovación, la pantalla táctil y el acceso a internet representaron un salto enorme para las comunicaciones móviles, pero desde entonces apenas se han presentado cambios rompedores. En su opinión, ¿cuál será el siguiente cambio disruptivo en las comunicaciones móviles?

R. Yo diría que la inteligencia artificial va a traer grandes cambios. Y el IOT [el internet de las cosas] y las tecnologías 5G están entre los desarrollos que traerán también muchos cambios.

P. ¿Qué aportará el 5G?

R. Con el 4G, ¿qué hay en el centro? Las personas. Las personas están siempre en el centro. Con el 5G, son las cosas las que van a ocupar el centro. ¿Por qué es importante el internet de las cosas? Con el 4G se ha dotado de conectividad al individuo, el hogar, la oficina, la fábrica o la ciudad. Pero en la era del 4G, el automóvil, por ejemplo, no puede estar conectado porque el tiempo de respuesta a la señal es muy largo (más de 10 milisegundos) lo que genera un problema de seguridad. Con el 5G sí será posible conectar cosas como los automóviles. O también servirá para crear una red de cámaras de circuito cerrado que transmitan en alta definición, que no es posible con 4G. Estamos ahora en un periodo de transición y tal vez sea necesario cambiarle el nombre, y en vez de smartphones [teléfonos inteligentes] tengamos que hablar de smartdevices [dispositivos inteligentes].

P. ¿Cuándo van a presentar su primer smartphone 5G?

R. El primer smartphone de 5G lo presentaremos en Corea y seguiremos con Estados Unidos. Será en el primer trimestre de 2019. En Europa lo lanzaremos en el segundo trimestre. En Samsung tenemos una red 5G, dispositivos 5G, pero no solo las infraestructuras y los dispositivos, sino también los chipsets. De todo.

P. ¿Y están desarrollando la red que necesitan en Corea y Estados Unidos?

R. Sí. Y también en Europa.

P. Todo el mundo espera la llegada de dispositivos con pantallas flexibles. Samsung está desarrollando ya un móvil plegable ¿Cuándo estará disponible?

R. Llevamos mucho tiempo preparando ese teléfono que se pueda doblar y plegar. Pero cuando lo presentemos, espero oír a nuestros clientes comentar “¡Qué buen trabajo ha hecho Samsung!”. Lo anunciaremos pronto, pero el momento exacto no está decidido aún. No tardará mucho.

P. Se han mejorado las baterías y el proceso de carga de los móviles, pero la vida de las baterías sigue siendo un elemento crítico.

R. La batería del Note 9 dura más de un día. Yo estoy usando el Note 9 y supero ampliamente el tiempo de un usuario normal, porque estoy mirando continuamente el correo, casi cada minuto. Y a las 9 de la noche aún me queda más del 70% de carga.

P. ¿Qué tipo de reconocimiento biométrico se impondrá en el futuro? ¿La huella dactilar, el iris, o el contorno de la cara?

R. Tenemos todas esas tecnologías. La cuestión de cuál sea la mejor, la mejor para utilizarla, es algo que estamos examinando. Estamos en la fase de evaluación.

P. ¿Qué representa el mercado español para Samsung?

R. El mercado español es importantísimo para mí. En los diez últimos años, en el mercado español nos hemos centrado más en la gama media, pero este mercado está creciendo y desplazándose hacia los modelos de alta gama. Este año, nuestras ventas en España son muy competitivas. A los españoles les encanta el Galaxy, les encanta nuestra marca, nuestro producto. Este año, por ejemplo, abrimos nuestra primera tienda flagship en El Corte Inglés, en el centro de Madrid.

P. Visita España todos los años.

R. Me gusta visitar España, todos los años vengo al Mobile World Congress de Barcelona. La próxima vez quiero reservar tiempo para escuchar a nuestros clientes españoles, que me hablen de los aspectos prácticos. Si están usando Galaxy, o si no lo usan, que me digan qué esperan de su móvil Samsung. Quiero escucharles.