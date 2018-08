Samsung Galaxy Note 9: el lápiz electrónico se transforma en mando a distancia

Samsung quiere seguir peleando el trono de los móviles de alta gama a los iPhone de Apple. Las ventas algo decepcionantes de su Galaxy S9, su último terminal estrella, reportadas en el segundo trimestre de este año le han alejado de ese ansiado pódium. Por eso el fabricante surcoreano ha tirado la casa por la ventana para la presentación de su nuevo Galaxy Note 9, el móvil marca de la casa que incorpora un lápiz electrónico (S Pen) como seña de identidad, y con el que quiere seguir batiéndose con su rival americano en el exclusivo club de los smartphones de los 1.000 euros. Una definición rápida del nuevo smartphone Note 9 es que es un S9 mucho más potente, con cámara mejorada y un lápiz electrónico reconvertido en mando a distancia

La marca surcoreana sabe que mantenerse en la cumbre exige un doble esfuerzo. Es el fabricante que más móviles vende en el mundo pero ya le pisa los talones Huawei, que acaba de superar a Apple en el segundo lugar. No obstante, la marca de la manzana sigue siendo de lejos la más rentable (algunos dicen que la única). Consigue vender su iPhones más caros que ningún otro móvil de cualquier competidor, incluso aunque tenga menos prestaciones. Sobrepasó la barrera de los 1.000 dólares con la versión básica de su iPhone X y ya no se va a bajar de ahí. Y Samsung tiene que atender a los dos frentes: se ve en la obligación de seguir vendiendo muchos terminales de gama media para dar batalla a las marcas chinas como Huawei o Xiaomi, pero al mismo tiempo no puede descuidar la pasarela de la alta gama en la que reina Apple. Su Note 9 no le va a la zaga en precios La versión de 512 GB cuesta 1.259 euros.

No es de extrañar que haya vuelto a elegir Nueva York para el desfile y presentación de su nuevo flagship, el Galaxy Note 9. La mejora del stylus S Pen es la novedad más importante del nuevo Note 9 respecto a su antecesor Note 8, presentado hace un año. El terminal ha dotado de bluetooth a su icónico lápiz de forma que se puede transformar a voluntad con el menú de configuración en un mando de control remoto para presentaciones de PowerPoint, visionado de vídeos, toma de fotografías, galería de imágenes, o reproductor de música.

Por ejemplo, presionando el botón del lápiz durante más de dos segundos se abre la cámara; con un clic se hace una foto; con doble clic se cambia a la cámara de los selfies. En una presentación o en el reproductor, con un clic se pasa a la siguiente imagen o canción y con dos a la anterior. Es solo una combinación porque las órdenes a ritmo de click se puede cambiar en los ajustes del S Pen. Además, la autonomía está asegurada porque basta meterlo en el smartphone durante 30 segundos para que funcione durante 40 minutos o 200 clicks.

El S-Pen se convierte en un mando a distancia con conexión bluetooth. R. M.

El Note 9 también aumenta memoria, capacidad y velocidad de procesamiento, gracias a un nuevo sistema de refrigeración por líquido que disipa el calor de los circuitos a pleno rendimiento. Aunque ya el Note 8 acabó definitivamente con el problema de las baterías explosivas del Note 7, su sucesor da un paso más allá con este sistema que disipa el calor tres veces más rápido.

La batería pasa de los 3.300 del Note 8 a los 4.000 mhA del Note 9, lo que asegura 24 horas de autonomía a pleno funcionamiento, según la marca. También trae carga rápida e inalámbrica para contentar a los ávidos usuarios que siempre están pensando que su batería se va a agotar en cuanto salgan de casa. Además, Samsung ha presentado también un doble cargador inalámbrico, con una superficie para el teléfono, y otro, más pequeña, para un reloj inteligente.

La memoria interna alcanza los 512 GB ampliables a 1 T con tarjeta microUSB

Cámaras del S9+ mejoradas

Con la cámara Samsung no ha hecho líos. Directamente ha montado la del Galaxy S9 en el Note 9, mejorando notablemente el equipamiento del Note 8, y añadiéndole funciones de inteligencia artificial. Si algo sale mal –una imagen borrosa o el objetivo sucio, por ejemplo- la cámara te avisa del fallo. Así que el terminal dispone de una cámara dual trasera formado por un sensor de 12 Mpx con apertura variable que va desde los f/1.5 a los f/2.4 y un segundo sensor con idéntica resolución que tiene una apertura fija de f/2.4 y que hace las veces de gran angular. También incorpora tecnología Super Slow Motion le permite grabar vídeo a cámara superlenta, alcanzando 960 frames por segundo con inteligencia artificial cuando el móvil detecta movimiento o de forma manual cuando el usuario decide activarlo voluntariamente.

La batería crece para ofrecer una autonomía de 24 horas

Otra novedad del Note 9 es la eliminación del accesorio DeX para conectar el móvil a cualquier monitor, teclado y ratón para convertirlo en un PC. En lugar del dock o base donde se depositaba el terminal, ahora basta con conectarlo con un cable adaptador con salida de HDMI que se enchufa directamente al PC o al portátil.En modo de DeX, la pantalla del Galaxy Note 9 permite tomar notas en caso de que el dispositivo se esté usando para una presentación.

Samsung Galaxy Note 9. R. M.

El Note 9 funciona gracias al procesador Qualcom Snapdragon 845 o el Exynos 9810 desarrollado por Samsung (Europa), según los mercados, y alcanza velocidades de descarga de 1,2 Gbps, preparándose para el gran salto que se será el 5G, y que permitirá velocidades de 20 Gbps.

La pantalla escala hasta las 6,4 pulgadas, con dos versiones de 128 GB de almacenamiento interno y 6GB de RAM; y otra, y esta es la novedad, de 512 GB y 8GB de RAM, ampliable hasta 1 TB con tarjeta microSD.

El Note mantiene el minijack de auriculares. R.M.

En materia de seguridad, el Note 9 incorpora el reconocimiento híbrido dual. El terminal elige si se desbloquea con el reconocimiento facial o por el iris. Por ejemplo, si hay poca luz, enfoca a las pupilas y si hay mucha luz, opta por el rostro. Para usos que precisan más seguridad, se aplican los dos. Para los amantes de los videojuegos, el Note 9 se ha asegurado la exclusividad del popular juego Fotrnite para móviles con sistema Android, aunque luego se generalizará a otras marcas.

El Note 9 llegará a España en tres colores (azul, negro y púrpura) y se puede prereservar a partir de hoy, hasta que salga a la venta el próximo 24 de agosto. El precio para la versión de 128 GB es de 1.008,99 euros mientras que el de 512 GB costará 1.259,01 euros.