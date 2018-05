Gas Natural, condenada por una explosión en 2005 con cinco muertos en Tarragona

El Tribunal Supremo ha condenado a la compañía Gas Natural a pagar 2,1 millones de euros por una explosión de gas acaecida en el centro de Tarragona en el año 2005, un suceso que causó la muerte de cinco personas, entre ellas, tres niños. La sentencia resuelve un largo periplo judicial y da un giro de 180 grados al reparto de culpas, después que, tanto el juzgado de primera instancia como la Audiencia Provincial de Tarragona, hubiesen exonerando a Gas Natural y a su aseguradora porque no se había acreditado que la fuga de gas que provocó la explosión se debiera a un defecto de instalación que la compañía hubiera debido detectar. Gas Natural ha manifestado su "sorpresa" por el fallo condenatorio tras haber sido exculpada en todo el interín judicial. La compañía sume que no hay posibilidad de recurso.

La deflagración de gas ocurrió el 20 de noviembre de 2005 en un edificio de la Rambla Nova, en pleno centro de Tarragona. Murieron tres hermanos, de cinco y tres años, los mayores, más un bebé de un mes y medio, junto con su madre, de 37 años. También otro vecino falleció, sobre el que siempre pesó la sombra del suicidio, y hubo varios heridos, entre ellos un viandante que sufrió la amputación de una pierna tras ser alcanzado por los cascotes que cayeron a la calle tras la explosión.

La Sala Primera del Supremo estima el recurso extraordinario por infracción procesal, alegando que durante el proceso se había producido una alteración de la carga probatoria, en concreto, cuando la sentencia recurrida afirmaba que "no ha quedado tampoco demostrado que de haberse realizado la revisión reglamentariamente prevista, la explosión no se hubiese producido". El Supremo razona que no puede quedar exonerada de responsabilidad la compañía suministradora ni su aseguradora, Mapfre, cuando era precisamente Gas Natural quien contaba con los medios y conocimientos adecuados para dar certeza sobre las causas del suceso, "y no lo ha hecho".

La resolución del caso llega más de doce años después de la tragedia. El día del funeral de la madre fallecida y de sus tres hijos, el entonces alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal, pidió "celeridad" a la hora de investigar las causas de la explosión.

Hace dos años, en noviembre de 2016, Gas Natural se vio envuelta en otro caso controvertido con consecuencias trágicas en las comarcas de Tarragona. La compañía fue acusada de negligencia por el Ayuntamiento de Reus tras descubrirse que había cortado la luz a una anciana de 81 años que vivía en un piso de la ciudad. La mujer se alumbraba con velas y falleció cuando una de ellas se tumbó y prendió fuego al mobiliario.