Montoro sobre TV3: “Desde los servicios públicos no se pueden promocionar actividades ilegales”

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado este miércoles que mantendrá el control mensual sobre las finanzas de la Generalitat tras la formación del nuevo Gobierno catalán en los próximos días y la próxima retirada del artículo 155 de la Constitución. En respuesta al nuevo presidente catalán, Quim Torra, que pidió a Rajoy que levantase la intervención financiera de Catalula, el ministro ha advertido de que "se mantendrán, al menos, los controles que nacieron en 2015, que son unos controles de cumplimiento de la legalidad, donde la intervención general de Cataluña informa con carácter mensual de todos los gastos de la Generalitat", ha manifestado el ministro durante su intervención en el foro Ágora de elEconomista, patrocinado por la consultora EY. "Es un control de la legalidad. No vamos a permitir que vayan a actividades ilegales", ha advertido. "El control va a seguir", ha insistido, "mientras sigan manteniendo esa actitud desafiante contra la legalidad", abundó.

Preguntado si el control se extenderá a la cadena pública autonómica TV3 ha indicado: "Las cuentas de TV3 están controladas. Ese no es el tema. Se está hablando de otras cuestiones del servicio público, no es un problema de contabilidad. El ministro ha sentenciado: "Desde los servicios públicos no se pueden hacer promociones de actividades ilegales, ni de forma directa ni indirecta". Y ha proseguido: "Es como si tienen información sobre el beneficio del consumo de drogas o del contrabando de tabaco. Eso lo tendríamos que impedir".

¿"A quién puede molestar que se cumpla la ley?"

El ministro ha advertido al nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, de que mantendrá el control sobre las finanzas públicas catalanas y le ha advertido de que endurecerá el control si detecta que los nuevos dirigentes catalanes pretenden incumplir la ley. "No sé a quien le puede molestar que exista ese control de la legalidad? "Lo primero que ha dicho (Torra) es "que me dejen sin control". Pues va a ser que no. Y se hace si hay independentistas como si hay de otra ideología. No van a tener capacidad de destinar dinero público a actividades ilegales", ha agregado.

Montoro ha explicado que el Gobierno mantiene un control reforzado de las cuentas de la Generalitat desde noviembre de 2015 tras percibir "elementos de desconfianza". Y detalló: "Exigimos a la interventora de Cataluña que vaya dando testimonio de que todo el presupuesto de la Generalitat, no solo el que financia el FLA, cumple la legalidad. Que el presupuesto de Sanidad se destine a sanidad, que el de educación vaya a educación y el de prestaciones sociales a prestaciones sociales o la inversión pública a financiar proyectos que promocionen la actividad económica. Ese es el control que se mantiene desde el año 2015", ha insistido.

En esa línea, el ministro ha recordado que en 2017 la Generalitat aprueba una partida que va destinada a financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Y cómo el Gobierno lo denunció ante el Tribunal Constitucional, que la declaró ilegal. "Así se garantiza que esa partida no se va a movilizar", precisó. No obstante, los independentista lograron abrir decenas de colegios públicos en Cataluña instalaron unas urnas de plástico, y papeletas para votar en la consulta declarada ilegal por el Constitucional.

"Sin control, no"

El control se estrechó el pasado septiembre al obligar a la interventora a rendir cuentas semanalmente. Y unos días antes del referéndum del 1-O, Hacienda tomó definitivamente el control total de las finanzas autonómicas. Se encargó de realizar todos los pagos para evitar que se destinara dinero público a actividades vinculadas con el secesionismo. Para ello, en lugar de facilitar a esta comunidad autónoma los recursos procedentes del sistema de financiación se ingresan en una cuenta del Banco de España habilitada a tal fin y solo se autorizan los pagos previo informe de la interventora en el que garantiza la legalidad de las facturas. "Es un control que nunca se había hecho en España. Y funciona. Ya no existen dudas de su operatividad. Ha sido garantía de legalidad", ha remarcado. Montoro ha precisado que esta intervención está inserta en la aplicación del artículo 155.

"Ahora cuando decaiga el artículo 155 iremos viendo en qué consiste la retirada de los controles, pero se mantendrán al menos los que nacieron en el 2015", ha subrayado. Preguntado sobre qué medidas activará si el próximo Govern reactiva el Diplocat o la Agencia Tributaria catalana, Montoro ha insistido en que "lo que vamos a impedir es que haya actividades ilegales". Y ha explicado nque la apertura de embajadas en sí mismo no es ilegal: "Depende de lo que haga. Lo puede llevar noblemente pero después destinarlo a actividades ilegales", ha alertado.