Carrefour invertirá 50 millones en abrir hasta cinco hipermercados en 2018 en España

Carrefour invertirá 50 millones de euros en abrir hasta cinco hipermercados en España en 2018. También espera abrir hasta 155 supermercados en el mismo periodo. Estas operaciones conjuntas suponen la creación de alrededor de 1.000 puestos de trabajo. El grupo francés, que ha alcanzado los 1.000 puntos de venta en el país a través de sus diferentes formatos, busca consolidarse como el segundo operador del sector por detrás de Mercadona "con el que hay una diferencia de cuota muy importante" —el 8,7% frente al 24,1 de la empresa de Juan Roig en 2017, según los datos de Kantar— y por delante de Día. "El reto es consolidar la segunda posición y diferenciarnos del tercero, porque la ambición es alta", ha comentado el director de Supermercados de Carrefour, Ignacio Cobo.

"Tenemos cerrada la apertura de dos hipermercados de la compra que tuvimos con Eroski, uno en Roquetas de Mar (Almería) y otro en San Cugat del Vallés (Barcelona), además de otros tres que esperamos se puedan finalizar este año", ha comentado el director de hipermercados de la cadena, Santiago Gutiérrez, este jueves en rueda de prensa. Por cada hipermercado, Carrefour calcula que genera unos 200 puestos de trabajos directos y 70 indirectos. "Estamos muy interesados en invertir en España durante los próximos años, es un mercado importante", han confirmado desde el grupo.

Entre estas aperturas en 2018 también figuran la apertura de "entre 140 y 155" supermercados Carrefour, que "generarán 200 empleos adicionales". El grupo cuenta en España con 203 hipermercados, 116 supermercados Market (de gran formato), 658 Carrefour Express, 17 Supeco (tiendas low cost) y dos BIO, tiendas especializadas en productos más sanos y naturales. De hecho, Carrefour apuesta por este tipo de productos y por "democratizar" los productos bio y ecológicos. "Buscamos reducir la diferencia de precio entre estos productos y los de producción normal. Estamos en un punto de inflexión y el objetivo es convertirnos en el líder de a transición alimentaria, para ello ya contamos con más de 2.000 referencias". En 2017 el grupo creció más del 35% en esta categoría y tienen como objetivo multiplicar por cuatro la venta hasta 2022.

Además, diez de sus establecimientos abren las 24 horas del día, principalmente pequeñas tiendas en el centro de las ciudades, y un hipermercado en Vallecas (Madrid). "Empezamos con dos tiendas 24 horas y ahora tenemos diez, si no fuera negocio, no las seguiríamos abriendo", ha explicado Cobo que ha lamentado la restricción de horarios de apertura en festivos que rigen en algunas regiones. "Abrimos todos nuestros establecimientos el máximo permitido por la ley para estar disponibles para nuestros consumidores siempre que lo necesitan", ha argumentado. Además, ha comentado que esperan abrir otro hipermercado en formato 24 horas en Madrid, aunque no han proporcionado fechas ni datos adicionales.

Apuesta por lo online

Otra de las metas de Carrefour en España es crecer en la venta por Internet. El grupo cuenta con una tienda online de alimentación, de tecnología, la bodega y un marketplace en el mercado español. Según sus datos, cuentan con una cuota de mercado del 18% solo en alimentación, por lo que intentan "ser la referencia" de este tipo de formato en alimentación. "Estamos satisfechos y nuestros objetivos son muy ambiciosos, contamos con 270 millones de visitas al año en nuestro entorno digital", ha indicado el director de transformación digital, Javier López, que además ha avanzado que Carrefour entregará en dos horas —en vez de las tres actuales— los pedidos realizados a través de Internet.

La web de Carrefour tiene más de un millón de referencias y prevé acabar el ejercicio con 700.000 más, de las cuales 26.000 serían de la sección de alimentación. "Somos el único operador que puede ofrecer en todo el territorio nacional 2.500 referencias en productos frescos, ya que el supermercado online tiene una cobertura de 98% en el territorio nacional", ha comentado López.