Volaris se hunde en Bolsa a mínimos de tres años tras presentar resultados

La controversia sobre el nuevo aeropuerto -el candidato puntero en las encuestas rumbo a las elecciones presidenciales de julio, Andrés Manuel López Obrador (Morena), ha prometido que cancelará los ya muy avanzados planes de construcción- no ha afectado, según los analistas consultados, en el reciente declive de Volaris en Bolsa. “Definitivamente, es un tema sensible”, subraya un especialista en el sector aéreo que prefiere no revelar su nombre. “Si la cancelación se concreta sí sería un factor negativo para toda la industria, porque restringiría el crecimiento. Pero afectaría solo a medio y largo y plazo, no a corto”.