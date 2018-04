Guerra entre Uber y Cabify: se enfrentan tras el decreto protaxi del Gobierno

El decreto ley aprobado el pasado viernes por el Gobierno para proteger al sector del taxi ha provocado una guerra interna entre las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) y, en particular entre Uber y Cabify, las empresas más poderosas del sector. Unauto, la patronal de las VTC de la que ambas son socias, exigió este lunes a Uber que acate la legislación del Ministerio de Fomento como el resto de asociados, y desista en su postura de apoyar la desregulación total del sector por ser perjudicial para todas las partes.

En esa línea de tratar de llegar a una solución negociada con el Gobierno, Unauto ha solicitado al Tribunal Supremo que desista del proceso interpuesto para la anulación de los artículos del Reglamento de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT) que regulan el límite de licencias de VTC y su ámbito de actuación, y no se pronuncie en una futura sentencia tras declarar la pérdida sobrevenida del objeto del recurso.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un decreto ley que consagra el límite para que como máximo pueda haber una licencia de vehículo de alquiler con conductor (VTC ) por cada 30 de taxi. Este tope ya figuraba en el Reglamento de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT) pero el Ministerio de Fomento se vio en la necesidad de elevarlo a rango de ley para proteger a los taxistas ante un hipotético fallo desfavorable del Tribunal Supremo que está juzgando el recurso contra este precepto del reglamento, tras el recursdo presentado por la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) al entender que el 1-30 restringe el libre mercado del transporte.

Cabify ya mostró en la vista del juicio su disposición a acatar la norma mientras que Uber la considera un abuso. Ahora, Unauto se manifiesta públicamente a favor de una salida pactada y "lamenta que Uber sea el único miembro de la asociación que continua oponiéndose a la voluntad legislativa del Gobierno, quien ha manifestado de manera clara e inequívoca a través de este Real Decreto Ley hasta dónde quiere que llegue el alcance de la Ley de Garantía y Unidad de Mercado"

Unauto pide al Supremo que desista de la causa sobre el límite de licencias de VTC

La patronal recuerda que el resto del sector, incluyendo empresas VTC y Cabify ya dejó claro en la vista del juicio la pasada semana, que no apoyan una desregulación incondicional "pues, de producirse, acabaría volviéndose en contra del usuario, de los conductores, de las empresas del sector y de las propias plataformas".

Contradicción de Uber

Por si fuera poco, la patronal no sólo se desmarca de la postura de uno de sus principales asociados, sino que llama la atención sobre la contradicción de Uber pida la desregulación mientras restringe el acceso a nuevos vehículos a su Plataforma en Madrid.

"Nos es difícil comprender que Uber, por un lado, continúe diciendo que no aprueba las restricciones del Gobierno y, por otro lado, sea ella misma la que tiene totalmente restringida la admisión de nuevos vehículos en su plataforma en Madrid, dando así lugar a un mercado secundario de reventa y alquiler de slots (contratos en vigor que permiten operar con la plataforma)", señaló hoy Unauto en un comunicado.

La patronal va más allá y pide a la CNMC que, en defensa del usuario, no permita que se "produzca una situación de posición dominante de mercado que lleve a que sea Uber, y no el Gobierno, quien determine cuándo se pueden admitir más vehículos y cuándo no".