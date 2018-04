La CNMV pide a las empresas que comparezcan al menos una vez al año ante los medios

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha elaborado unas normas de buenas prácticas sobre la relación de las empresas con los medios de comunicación, tras diferentes reuniones con la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE). Este miércoles se ha presentado el código, en un acto al que ha sido presidido por Sebastián Albella, presidente de la Comisión, al que asistieron responsables de la APIE, de Emisores Españoles, de la Asociación de Directivos de Comunicación (DIRCOM) y directivos de la CNMV.

En dicho código la CNMV "valora positivamente que las empresas cotizadas convoquen a los medios de comunicación, al menos una vez al año, con motivo de la presentación de sus resultados anuales, con participación de sus máximos ejecutivos, para informar sobre la marcha de la compañía y sus proyectos". La APIE realizó una encuesta que concluyó que, en 2017, 20 de las 35 empresas del Ibex no realizaron ninguna presentación de resultados anuales, una práctica que antes de la crisis económica era habitual.

Albella destacó la importancia de estas normas porque "los mercados son información instantánea y fiable, en la que debe haber calidad, sin asimetrías para que todos los participantes tengan igualdad de oportunidades. Con estas normas no queremos entrometernos en la labor de los medios, a los que tenemos total respeto porque su papel es esencial".

La Comisión también recomienda que siguiendo "las recomendaciones de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) sobre la utilización de indicadores financieros no normalizados que se reflejen los ratios más importantes, como el EBITDA, EBIT, beneficio subyacente, deuda neta, etc., en las "notas de prensa o presentaciones" "y no solo en las informaciones relevantes difundidas a través de la CNMV". La APIE hizo constar a la CNMV que algunas compañías no incluían estos datos fundamentales para el análisis periodístico en sus notas de prensa, pese a que sí estaban en los hechos relevantes enviados a la Comisión.

Utilización clara y consistente de los ratios

"El objetivo de dichas recomendaciones es que las APM", los indicadores financieros, "se utilicen de un modo claro y consistente. Reconociendo que pueden ser apropiadas en determinadas situaciones, ESMA recomienda, por ejemplo, que deben referirse a cifras y periodos homogéneos y que se debe explicitar siempre qué contiene cada APM utilizada", añade la Comisión en su nota.

En tercer lugar, se recuerda a las empresas que "el Reglamento europeo de abuso de mercado establece que la difusión de información relevante por los emisores debe hacerse tan pronto como sea posible una vez que se produzca el evento o hecho constitutivo de la información".

Por ello, se recomienda que "la información se difunda de modo adecuado, pues anticipa el momento en el que los medios de comunicación pueden comenzar a evaluarla a efectos de reflejarla adecuadamente en sus análisis e informaciones. En particular, la información debe difundirse sin demora para que pueda ser debidamente recogida en todos los medios, incluida la prensa escrita del día siguiente". La APIE hizo constar ante el organismo dirigido por Sebastián Albella que algunas sociedades envían con gran retraso horario las informaciones, sobre todo cuando son negativas.

"A efectos aclaratorios, se recuerda que la CNMV considera aconsejable que las decisiones o acuerdos relevantes se adopten o suscriban tras el cierre del mercado, sin perjuicio de que, en los casos en que se adopten o suscriban antes, pueda retrasarse la publicación hasta dicho cierre si concurren los requisitos previstos en el artículo 17 del Reglamento europeo de abuso de mercado (caso que podrá darse, en particular, tratándose de informaciones de gran relevancia)", continúa la nota.

La CNMV también ha solicitado que se revelen "conflictos de interés. En el caso de artículos de opinión de interés para el mercado o los inversores, en particular si se refieren a situaciones que puedan suscitar controversia, se considera buena práctica revelar las vinculaciones con la materia tratada o posibles conflictos de interés que puedan afectar a sus autores".

Por último, en referencia a los códigos deontológicos, dice que "se considera especialmente relevante y se valora positivamente la función que pueden desempeñar los códigos deontológicos de autorregulación de la profesión periodística en el ámbito de la difusión de información de interés para los mercados".

Protocolo con la FAPE

Por otro lado, la CNMV también ha suscrito un protocolo que la FAPE pueda asesorar a Comisión "en cuestiones relacionadas con la información de interés para el mercado o los inversores que difundan los medios de comunicación". La CNMV podrá dirigirse a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo "para obtener asesoramiento en los casos en que tenga que evaluar informaciones teniendo en cuenta las normas o códigos que regulan la profesión periodística, teniendo en cuenta, como indica el Reglamento europeo sobre abuso de mercado, las normas que regulan la libertad de prensa y las normas o códigos que regulan la profesión periodística".

En la firma, Elsa González ha destacado el empeño de la FAPE en el fortalecimiento de la ética en el periodismo a través de la autorregulación. En este sentido, ha asegurado, el acuerdo rubricado esta mañana “constituye un gran avance para el prestigio profesional del periodismo especializado en el área económica, porque revela un empeño voluntario, no impuesto, en el logro de la calidad de la información”.