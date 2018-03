Renfe anula la venta de billetes de algunos trenes AVE por la huelga del 8 de marzo

Renfe ha anulado este lunes la venta de los billetes de algunos trenes AVE y trenes de larga y media distancia previstos para viajar el 8 de marzo. El motivo es la huelga convocada el próximo jueves por el Día de la Mujer, a la que han llamado distintas organizaciones y sindicatos. La compañía no ha asegurado la cancelación definitiva de dichos trenes, un 28% de su oferta habitual, pero de momento no deja hacer reservas en su web porque no están garantizados por los servicios mínimos establecidos. "El tren consultado no se encuentra disponible para la venta en estos momentos. Inténtelo de nuevo más adelante y disculpe las molestias", aparece en el portal de venta de billetes de Renfe para el trayecto Madrid-Sevilla de la siete de la mañana para el día 8. Se repite en varios trayectos a Valencia o Barcelona.

Según ha anunciado la propia compañía, los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Fomento para el transporte ferroviario con ocasión de la jornada de huelga garantizan un 72% de las circulaciones de este tipo de trenes (271 de 376). En el caso de Cercanías, Renfe garantiza un 50% del servicio, porcentaje que se eleva en su hora punta —entre las 6 y 9 horas, entre las 13.30 y 15.30 horas, y entre las 18.30 y 20.30 horas—. Respecto los servicios mínimos de trenes de Media Distancia (regional), la compañía garantiza la circulación de un 65% del total (369 trenes de 568). La resolución de servicios mínimos también abarca al tráfico de trenes de mercancías, un 25% de las circulaciones (84 trenes de carga de los 339 inicialmente previstos).

INFO: Servicios mínimos para garantizar la movilidad de viajeros y mercancías ante la jornada de huelga convocada en Renfe por diversos sindicatos para el próximo jueves, día 8 de marzo. https://t.co/7AUuQyyu8u — Renfe (@Renfe) 5 de marzo de 2018

Renfe ha informado en una nota de prensa que a los viajeros afectados por trenes suprimidos "se les ofrecerá, siempre que sea posible, viajar en otro tren en el horario más aproximado al adquirido". Además, y en caso de que no quieran realizar el viaje, "podrán anular o cambiar para otra fecha su billete sin ningún coste" en todos los canales de venta de la compañía. También se han determinado servicios mínimos en los centros de información y gestión, en estaciones, según ha informado el Ministerio de Fomento en un comunicado.

La mayoría de los sindicatos han decretado paros de 24 horas. Otros como Unión Sindical Obrera, de 12 a 16 horas. Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, dos horas en cada turno, distribuidas de 11,30 a 13,30 horas para jornadas partidas y continuadas en turno de mañana, de 16 a 18 horas para jornadas continuadas en turno de tarde, y las dos primeras horas del turno nocturno en turno de noche.