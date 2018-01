España es el líder mundial en pernoctaciones turísticas y tiene lógica que Fitur sea una de las principales ferias de turismo del mundo. Hay 1.322 millones de turistas en el planeta y aumentaron un 7% en 2017. En España el número de turistas aumentó un 9%, lo mismo que el total mundial. El 80% de los turistas llegan por avión, gracias a las cuantiosas y eficientes inversiones en aeropuertos realizadas antes de la crisis. Solo el 4% llegan por barco, principalmente cruceros, pero crecieron un 70% el pasado año. También gracias a las inversiones en puertos antes de la crisis.

Un paseo por Fitur permite comprobar que el Gobierno de España no es el actor relevante en la promoción del principal sector de nuestro país. Son las comunidades autónomas y las ciudades, conjuntamente con las empresas y los trabajadores del sector, las responsables del éxito. Somos el tercer país en ingresos por turismo del mundo, pero EE UU, con un número similar de turistas que nosotros, ingresa cuatro veces más.

Varias comunidades y ciudades con las que he podido conversar ya han dejado de hablar del número de turistas, y su objetivo es el gasto por turista y día. Con los hoteles llenos, como nos enseñó Alfred Marshall en sus Principios de Economía en 1980, toca subir los precios. Es lo que han hecho los empresarios de Baleares y eso les ha permitido pactar con los sindicatos una subida de salarios en convenio del 17%. Lamentablemente sigue habiendo empresas que aprovechan la reforma laboral de 2012 para puentear los convenios y mantener salarios precarios, con beneficios récord, dañando la imagen de todo el sector ante la sociedad.

Un turista que viene a un hotel gasta un 60% más que el resto y crea más empleo. Para aumentar el gasto por turista y día hay que concentrar los esfuerzos en ellos. Los dos países que más gastan en turismo son China y EE UU y apenas recibimos medio millón y tres millones respectivamente. Pero crecieron el 30% en 2017, por lo que la promoción empieza a funcionar, aunque está todo por hacer. 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad, gobernadas por diferentes partidos, se han unido para promocionar el turismo cultural y acabar con el monopolio del sol y playa. Pero el presupuesto es ridículo y la regla de gasto no les deja invertir más, pese a tener superávit.

La innovación por fin ha llegado a Fitur. José María Álvarez-Pallete, de Telefónica, inauguró el Foro Exceltur con una excelente visión sobre: digitalización, big data y realidad cognitiva. Balearia presentó sus nuevos barcos Ibiza Formentera híbridos y menos contaminantes. Newlink, la mayor consultora de comunicación en EE UU y Latinoamérica me explicó su estrategia orbital y como conectar con el turista objetivo en la era de la tecnología global. Una startup alicantina me contó que comercializa blockchain para hoteles. Una empresa andaluza me invitó a probar su sistema de traducción simultanea con tecnología propia a través de mi móvil.

Bienvenidos al nuevo milenio.